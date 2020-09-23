Відома модель Маргарита Паша, що отримала титул "Міс Україна 2019", показала себе і розповіла про свою філософію

На фото Маргарита позувала в білій сорочці. Зірка була з розпущеним волоссям, розвернувшись боком. Голову Паша повернула до об'єктива камери. Красуня без сорому показувала пружні груди, а рукою взялася за волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Світ існує тут і зараз, в нас самих і в усьому, що ми бачимо і робимо! Вчора вже пішло, ти нічого в ньому не зміниш .Завтра ще не настало (неможливо бути щасливим в майбутньому)...у нас є тільки справжній момент, тут і зараз! Не тримайте образ (якщо людина так вчинила,значить він так хотів ,у кожного з нас є-вибір),прощайте )Любіть (любов - найпотужніша цілюща сила)", - написала Маргарита.

Фанати поставили понад 300 лайків і написали коментарі:

"Слова воістину мудрої людини з великим серцем", "вогонь", "яка ж красива", "Bellissima".

Нагадаємо, популярна українська модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу "Міс Україна", похвалилася ідеальною розтяжкою на прогулянці.

«Нормальні люди завжди на гімнастках одружуються!!!(Павло Воля) навіть на велосипеді, гімнастка залишається-гімнасткою. Всім прекрасного вечора !!!» ,- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, спекотна Міс Україна блиснула пружними принадами в прозорому ТОПі без білизни

Також Politeka писала, що "Міс Україна" в напівпрозорому ТОПі показала насолоду

А ще Politeka повідомляла, що скандальна Міс Україна в прозорому ТОПі показала ідеальний рельєф



