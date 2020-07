View this post on Instagram

Сегодняшняя работа с @ilyaratman 😍😍😍 Возвращаюсь 💪🏻)) Некоторые женщины гонятся за мужчинами, а некоторые — за мечтами. Если ты на развилке, помни: твоя карьера не проснется однажды утром, чтобы сказать, что больше тебя не любит. В 25 лет ,я с уверенностью могу сказать : «Нет ничего постоянного, все может измениться в любую секунду. В 21-ом веке,все настолько переменчиво ,ненадежно...всегда старайтесь расчитывать только на себя☝🏻»❤️ Образ @bublikanna ❤️