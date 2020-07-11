Модель Маргарита Паша, которая обладает титулом «Мисс Украина 2019», застыла в соблазнительной позе ради горячих кадров в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Некоторые женщины гонятся за мужчинами, а некоторые — за мечтами. Если ты на развилке, помни: твоя карьера не проснется однажды утром, чтобы сказать, что больше тебя не любит. В 25 лет, я с уверенностью могу сказать: «Нет ничего постоянного, все может измениться в любую секунду. В 21-ом веке, все настолько переменчиво, ненадежно...всегда старайтесь рассчитывать только на себя», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Паша позирует в облегающих темно-синих штанах и черном топе, который максимально подчеркивает ее фигуру. Сама модель в какой-то момент застыла в соблазнительной позе: сперва задрала ногу до неприличия, а потом расставила их на камеру.

«Амазонка 21-го века», «огонь!», «какая же вы красивая. Сама грация. А глаза – бомба», «красотка», «шикарно», «Маргоша, ты самый целеустремленный человечище!!! Я уверена, что твоя мамуля гордится тобой, и мы конечно», — пишут ее поклонники.

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