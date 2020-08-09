Известная модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала себя и рассказала о внешности
На фото Маргарита позировала в красных туфлях, полупрозрачном топе и штанах. Звезда без стыда демонстрировала свои длинные ноги, как и пышное сокровище. Волосы Паша оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, пока ее снимали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Определенно «да»!!!
Когда меня встречают знакомые с которыми я училась в школе ,тренировалась ,мне часто говорят : «ты так изменилась ,до неузнаваемости»", - написала Паша.
Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:
"Прочту книгу обязательно", "Умница, красота", "В наш век фейков, книга, которую ты прочла - тоже фейк ) читай лучше «Мой лучший друг - желудок». Там достоверная научная информация о питании", "Топ-модель", "Изменения в организме идут постоянно. Наше питание образ жизни и даже мысли влияют на наше тело. Выглядишь отлично, настрой позитивный, желание жить высокое. Продолжай радовать и быть положительным примером для миллионов человек во всём мире!", "Моя красавица! Просто Афродита", "Челюсть с грохотом отвалилась на пол".
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