Известная модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала себя и рассказала о внешности

На фото Маргарита позировала в красных туфлях, полупрозрачном топе и штанах. Звезда без стыда демонстрировала свои длинные ноги, как и пышное сокровище. Волосы Паша оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, пока ее снимали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Можно ли поменяться внешне не подвергая себя операциям ,постоянным уколам красоты ?!

Определенно «да»!!!

Когда меня встречают знакомые с которыми я училась в школе ,тренировалась ,мне часто говорят : «ты так изменилась ,до неузнаваемости»", - написала Паша.

Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:

"Прочту книгу обязательно", "Умница, красота", "В наш век фейков, книга, которую ты прочла - тоже фейк ) читай лучше «Мой лучший друг - желудок». Там достоверная научная информация о питании", "Топ-модель", "Изменения в организме идут постоянно. Наше питание образ жизни и даже мысли влияют на наше тело. Выглядишь отлично, настрой позитивный, желание жить высокое. Продолжай радовать и быть положительным примером для миллионов человек во всём мире!", "Моя красавица! Просто Афродита", "Челюсть с грохотом отвалилась на пол".

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