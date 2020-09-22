Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка "ВИА Гра", показала себя и рассказала о погоде

На фото красотка показала себя в белоснежном купальнике, а образ дополнила накидкой на плечах. Звезда собрала волосы в хвост и спрятала глаза за очками. Котова соблазнительно легла на яхте и отвернулась от объектива камеры. Татьяна продемонстрировала свои длинные ножки и пышную грудь, которая прямо выпирала из купальника. Фото вышло очень пикантным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Несмотря на то, что сегодня осеннее равноденствие, и дальше ночи будут длиннее, дни короче... погода пока в Москве стоит относительно теплая и это радует", - написала Котова.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Я других не знаю, если честно, то вообще впервые слышу о данном дне, почитаю побольше)", "Мы с мужем отправились за город на шашлыки,хотя сегодня вторник )", "Какая же крутая у вас фигура, глаз не оторвать,сразу видно,что вы над ней долго и упорно работали", "Невероятная", "Да,погода и правда радует. А о равноденствии я даже и не знала", "Просто пушка".

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