View this post on Instagram

Несмотря на то, что сегодня осеннее равноденствие, и дальше ночи будут длиннее, дни короче... погода пока в Москве стоит относительно тёплая и это радует ☀️ Кстати, в день равноденствия можно и нужно: ⠀ 🍰 💰🍃🧹 пироги печь, деньги пересчитывать, дома порядок навести, на природе побыть, таких примет куча! Какие ещё знаете? Веришь вообще в них?😄 ⠀ А на мне лёгкая рубашка @comfy___home из круизной коллекции ⚓️