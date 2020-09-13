Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Татьяна Котова удивила милыми забавами в постели

Исполнительница разместила в своем микроблоге "Инстаграм" фото со своими домашними любимцами, об этом пишет Politeka.net. На снимке она позирует на кровати в топе, который "засветил" просто бездонное декольте, а также синих спортивных штанах. Татьяна Котова зажмурила глаза и улыбается с широко раскрытым ртом, в это время у нее на руках резвятся два маленьких пушистых щенка.

"Говорят, что дети очень быстро растут 🙈 питомцы тоже! На фото Кики и Степашке всего 3 месяца, даже не верится, что они были такими крохами. И мне снова так хочется маленьких мальтипушек ещё. А есть ли у вас домашние животные и давно ли живут с вами?", - поинтересовалась певица в комментариях.

Пользователи социальной сети восхитились милым видом Татьяны Котовой с собачками и оставили много отзывов в комментариях:

"Тебе самой уже пора детей родить, ты в самом соку, и мамочкой было бы, я уверен, просто супер❤️"; "Вы такая милая на фотографии😍 и щеночки само очарование❤️🙌 у меня тоже есть домашнее животное, кошечка любимая❤️"; "Какие маленькие чудики🙈😍😍😍У нас наоборот полный дом кошек, потому что мы с мамой их обожаем. А собак нету❤️"; "Такие милые😻 мультяшные! Все маленькие хорошие,что питомцы, что дети..."; "Какая прекрасная фотография получилась и вы на ней такие счастливые🙌❤️".

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