Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка "ВІА Гра", показала себе і розповіла про погоду

На фото красуня показала себе в білосніжному купальнику, а образ доповнила накидкою на плечах. Зірка зібрала волосся в хвіст і сховала очі за окулярами. Котова спокусливо лягла на яхті і відвернулася від об'єктива камери. Тетяна продемонструвала свої довгі ніжки і пишні груди, які прямо випирали з купальника. Фото вийшло дуже пікантним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Несмотря на то, что сегодня осеннее равноденствие, и дальше ночи будут длиннее, дни короче... погода пока в Москве стоит относительно тёплая и это радует ☀️ Кстати, в день равноденствия можно и нужно: ⠀ 🍰 💰🍃🧹 пироги печь, деньги пересчитывать, дома порядок навести, на природе побыть, таких примет куча! Какие ещё знаете? Веришь вообще в них?😄 ⠀ А на мне лёгкая рубашка @comfy___home из круизной коллекции ⚓️

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"Незважаючи на те, що сьогодні осіннє рівнодення, і далі ночі будуть довшими, дні коротшими... погода поки в Москві стоїть відносно тепла і це радує", - написала Котова.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я інших не знаю, якщо чесно, то взагалі вперше чую про даний день, почитаю побільше)", "ми з чоловіком вирушили за місто на шашлики,хоча сьогодні вівторок )", "яка ж крута у вас фігура, очей не відірвати,відразу видно,що ви над нею довго і наполегливо працювали", "неймовірна", "так,погода і правда радує. А про рівнодення я навіть і не знала", "Просто гармата".

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