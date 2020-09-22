Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка "ВІА Гра", показала себе і розповіла про погоду

На фото красуня показала себе в білосніжному купальнику, а образ доповнила накидкою на плечах. Зірка зібрала волосся в хвіст і сховала очі за окулярами. Котова спокусливо лягла на яхті і відвернулася від об'єктива камери. Тетяна продемонструвала свої довгі ніжки і пишні груди, які прямо випирали з купальника. Фото вийшло дуже пікантним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Незважаючи на те, що сьогодні осіннє рівнодення, і далі ночі будуть довшими, дні коротшими... погода поки в Москві стоїть відносно тепла і це радує", - написала Котова.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я інших не знаю, якщо чесно, то взагалі вперше чую про даний день, почитаю побільше)", "ми з чоловіком вирушили за місто на шашлики,хоча сьогодні вівторок )", "яка ж крута у вас фігура, очей не відірвати,відразу видно,що ви над нею довго і наполегливо працювали", "неймовірна", "так,погода і правда радує. А про рівнодення я навіть і не знала", "Просто гармата".

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