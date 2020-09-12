Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова похвасталась великолепной фигурой на новой фотографии

Популярная певица, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра", а также обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова любит привлекать к себе внимание на страницах соцсетей, передает Politeka.net

Так, жгучая артистка решила устроить утреннюю пробежку, а заодно и похвастаться упругими формами на новом снимке. Котова попозировала в светлых спортивных штанах, коротком белом топе, из-под которого выпирает ее роскошный бюст, а на плечи набросила верхную часть от костюма.

Свой образ красотка дополнила массивными круглыми серьгами, солнцезащитными очками, цепочками на шее, а также браслетами на руках.

«Кажется в Москве наступили последние тёплые денёчки, когда можно погулять по паркам и если вам надоели одни и те же места, вот мой список незаезженных локаций», - написала артистка и ниже опубликовала список мест.

Спортивная фигура артистки некого не оставила равнодушным. Своими отзывами поклонники поделились в комментариях.

«Шикарный ангел», «Богиня», «Ты выглядишь просто изумительно», «Сочная» ,- высказались они.

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Эффектная красотка выложила новый снимок, на котором позирует с огромным букетом красных роз. Цветов так много, что они занимают почти всю фотографию.

В подписи Котова отметила, что «миллион алых роз», - это ее слабость.

«У каждой девушки существуют свои слабости. Да что там говорить... у мужчин ведь тоже: красивые машины, красивые женщины.

А для нас - это «миллион алых роз» 🌹Пусть нам всегда дарят чудесные и ароматные цветы просто так и без повода🕊», - написала девушка.

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