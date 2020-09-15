Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Татьяна Котова порадовала куротным видом в разгар карантина

Певица разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото с отдыха, во время которого прокатилась на яхте, пишет Politeka.net. Знаменитая красотка показалась поклонникам в белом купальнике-боди, который выгодно подчеркнул ее сочные формы, а особенно - стройные ноги. Поверх Татьяна накинула голубую ветровку, которая едва не "растворилась" на фоне безоблачного неба. Образ довершили очки с фиолетовыми стеклами и волосы, собранные в пучок такой же голубой резинкой.

На снимке Котова позирует на палубе у самых перил, за ней плещется море. Звезда подняла согнутую ногу и застыла в довольно эффектной позе, при этом она широко распахнула ветровку, заставив любоваться своим выдающимся бюстом.

"Читаю новости 🙈 и в шоке от того, что на некоторых пляжах уже даже ввели масочный режим😷 Израиль закрыли на строгий карантин, в Стамбуле по прилету просят сдать тест и якобы сажают в обсерватор. В Дубае надо уже лететь со свежим тестом. В общем обстановка накаляется, но я рада, что успела ухватить кусочек моря пока снимала нашу круизную коллекцию ⚓️ Ее кстати, можно носить не только в отпуске на море и перелетах, но и дома, в гостях, в спортзал и на прогулки. Кто ещё знает какие подробности вылетов в страны сейчас?", - поинтересовалась певица в описании.

Пользователи соцсети пришли в восторг от внешности и знойного наряда исполнительнительницы:

"Какая же прекрасная у вас фигура, я просто тащусь 😍😍😍😍😍😍😍 хорошего вам отдыха 😄😄"; "Ого. Татьяна - секси, шедевр"; "Идеальна !👍😍".

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