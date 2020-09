View this post on Instagram

Мы тут с сестрой @kotova__k стали лицами, а точнее телами 😅 новой круизной коллекции @comfy___home 🕊🤍Которую, кстати, сами же и отсняли в недавней поездке, не в Сен-Тропе или на Ибице, а в нашем Сочи 👍🏻 ⠀ Так что работать я работаю, не стоит так переживать некоторым комментаторам, что так часто выезжаю за пределы кольца 🙈 А если серьезно, то может со стороны так кажется, что создавать коллекции - легко, но это множество процессов, которые требуют моего непосредственного участия... порой и продукт снимаю сама на фотоаппарат и ретуширую, и в качестве модели для набросок лекал стою, а не только фотки в готовых вещах в Инстаграм загружаю 😅А так хотелось бы 🤪🤞🏼🙈 ⠀ Поделитесь, может тоже мечтали создавать что-то свое и что останавливало?