Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", похвасталась отдыхом на яхте, который проводила вместе с сестрой, Ксенией

Красивая блондинка Татьяна позировала в белом купальнике с огромным декольте, а также в других, не менее красивых нарядах, пишет Politeka.net.

На первом кадре купальник обтянул роскошную фигуру звезды и немного оголил пышные прелести. Украшения спускающиеся от затылка к груди и придали акцента столь дерзкому образу.

Модель была в голубой рубашке, которую расстегнула и спустила с плеча, чтобы лучше продемонстрировать свои достоинства.

Звезда улыбалась, наклонив глаза.

На других фото Котова с сестрой предстали уже в топах и шортиках различных цветов. Наряды также великолепно подчеркнули изгибы красотки, а также позволили рассмотреть тонкую талию и упругий живот.

В посте татьяна рассказала, что вместе с родственницей приняла участие в съемках для одного из брендов. Фотографии были сделаны в Сочи.

"Я работаю, не стоит так переживать некоторым комментаторам, что так часто выезжаю за пределы кольца 🙈 А если серьезно, то может со стороны так кажется, что создавать коллекции - легко, но это множество процессов, которые требуют моего непосредственного участия...", - написала артистка.

За час публикация собрала более 2,5 тысяч лайков и много комментариев:

"Просто потрясающая коллекция, вы как всегда невероятны, глаз не отвести 😍 превосходные наряды😍", "ну какаааая же классная 💔", "Бомбический купальник, очень сильно понравился, так красиво подчеркивает фигуру.", "Танюша ты класс просто Красотка нет слов Красавица 😍😍😍", "Вам идут все цвета радуги, я вами восхищаюсь. Невозможно на любоваться вашей красотой и образами. 👐".

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