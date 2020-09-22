Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила поклонников, заговорив о своей новой работе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Всё только начинается..😉 План творческий у нас-просто огонь!🔥 Скоро вы все узнаете», - говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Волочкова позирует в желтом костюме у камина, из-за чего кадры получились достаточно мрачными. При этом слоумоушн сделан таким планом, что балерина якобы «заглядывается» на огонь.
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Однако поклонников Волочкова избавила от возможности ответить на подобный «выпад»: комментарии знаменитость закрыла достаточно давно из-за пользователей сети, которые обвиняют ее в двуличии.
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На фото Волочкова показала себя в спортзале в спортивной голубой форме. Звезда оказалось ногами к потолку и привычно показала шпагат, раздвинув их в разные стороны. Кадр получился эффектным, но довольно обычным для самой Анастасии.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "О, Боже".
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