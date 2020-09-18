Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила сеть, показавшись на камеру в наряде Евы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это счастье, когда любой день, считающийся рабочим, можно объявить для себя выходным, и провести его с любимым», - говорится в сообщении.

При этом Волочкова рассказала, что «баня и ледяная купель дает эффект лучше, чем салоны красоты!».

На опубликованных кадрах покрасневшая Волочкова позирует уже в купели, прикрыв пикантные места веником из бани. При этом комментарии знаменитость продолжает держать закрытыми из-за наплыва пользователей, которые обвиняют ее в двуличии и лицемерии.

До этого мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова удивила кадрами, сделанными во время домашней тренировки

«Экзерсис в привычной обстановке», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах располневшая Волочкова тренируется, держась рукой за балетный станок. В какой-то момент знаменитость сбрасывает курточку, изрядно при этом пропотев.

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