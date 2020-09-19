Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Люблю Никиту! Мы за истину! Слава нам – любви Богам!» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Волочкова после употребления спиртного просит у Джигурды привезти ей устройство для «взрослых» утех, однако потом резко передумывает и просит «аленький цветочек». Увиденное произвело эффектно бомбы среди пользователей сети, которые поспешили упрекнуть знаменитость в недостойном поведении.

«Ох, ждет Настеньку группову*а», «Ой Анастасия, вы спиваетесь ((🤦‍♀️», «смотри, Настюха, имущество не перепиши на Джигурду в угаре пьяном», «Настя ... дно.... Господи, как Вы опустились», «пьяная, лыка не вяжет», «Панина не хватает», «да ух, это дно. Пошлый юмор. Думала, вы умнее», - пишут они.

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Серия фотографий из любимого места звезды появилась на фан-странице балерины в Инстаграм. Волочкова была полностью голой. Она позировала в разных позах, прикрываясь банным веником. Не обошлось без традиционного шпагата артистки.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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