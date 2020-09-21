Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в "привычной" позе

На фото Волочкова показала себя в спортзале в спортивной голубой форме. Звезда оказалось ногами к потолку и привычно показала шпагат, раздвинув их в разные стороны. Кадр получился эффектным, но довольно обычным для самой Анастасии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "О, Боже".

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила выходкой после бурной ночи с Джигурдой.

«После позитивнейшей вчерашней тусовки в кругу творческих людей я уже с утра в моем балетном зале занималась и репетировала. Я так люблю жить на позитиве! Радоваться каждому мгновению жизни и самым прекрасным ее событиям", - написала Волочкова.

Мы писали, что экс-супруг скандальной балерины Анастасии Волочковой, Игорь Вдовин, выбрал себе новую жену.

Несколько лет назад у мужчины начался роман с журналисткой, которая оказалась на 23 года моложе его. Стоит отметить, что Елена Николаева хорошо общалась с дочерью Волочковой - Ариадной.

На снимках телеведущая запечатлена в машине с обручальным кольцом на пальце.

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