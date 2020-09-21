Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в "привычной" позе

На фото Волочкова показала себя в спортзале в спортивной голубой форме. Звезда оказалось ногами к потолку и привычно показала шпагат, раздвинув их в разные стороны. Кадр получился эффектным, но довольно обычным для самой Анастасии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "О, Боже".

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"Потехе-время, работе-час"🩰😂🔥 После позитивнейшей вчерашней тусовки в кругу творческих людей я уже с утра в моем балетном зале занималась и репетировала.😊🩰🦢 Я так люблю жить на позитиве!🙏😊 Радоваться каждому мгновению жизни и самым прекрасным ее событиям.🙏 Я люблю веселых и добропорядочных людей, люблю проводить время так, как мне подсказывает душа, люблю радоваться любым приятным нюансам и поступкам красивым по отношению ко мне. Я люблю и любима.❤️🔥 Мне нравится кураж и позитив.👍😂 Но, самые главные качества моей жизни-это Дисциплина и Профессионализм!👍💪🩰 Повторю, что помимо двух священных ипостасей моей жизни-сцены и балетного зала, я могу делать всё, что я хочу и что могу себе позволить. Но уже на протяжении 35-ти лет я каждый день в балетном зале. И сегодня тоже с утра поддерживаю форму физическим трудом. А Вы? Поддерживаете свою?😉 Конечно, чесать ногами тяжелее, чем злыми языками.😊 Истинных всем благ.🙏😊🦢🩰 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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«После позитивнейшей вчерашней тусовки в кругу творческих людей я уже с утра в моем балетном зале занималась и репетировала. Я так люблю жить на позитиве! Радоваться каждому мгновению жизни и самым прекрасным ее событиям", - написала Волочкова.

Мы писали, что экс-супруг скандальной балерины Анастасии Волочковой, Игорь Вдовин, выбрал себе новую жену.

Несколько лет назад у мужчины начался роман с журналисткой, которая оказалась на 23 года моложе его. Стоит отметить, что Елена Николаева хорошо общалась с дочерью Волочковой - Ариадной.

На снимках телеведущая запечатлена в машине с обручальным кольцом на пальце.

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