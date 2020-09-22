Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила шанувальників, заговоривши про свою нову роботу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Все тільки починається..😉 План Творчий у нас - просто вогонь!🔥 Скоро ви все дізнаєтеся", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Волочкова позує в жовтому костюмі біля каміна, через що кадри вийшли досить похмурими. При цьому слоумоушн зроблений таким планом, що балерина нібито «задивляється» на вогонь.

Однак шанувальників Волочкова позбавила від можливості відповісти на подібний «випад»: коментарі знаменитість закрила досить давно через користувачів мережі, які звинувачують її в лукавстві.

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На фото Волочкова показала себе в спортзалі в спортивній блакитній формі. Зірка показалася ногами до стелі й звично показала шпагат, розсунувши їх в різні боки. Кадр вийшов ефектним, але досить звичайним для самої Анастасії.

Фанати не ставили лайки й не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "О, Боже".

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