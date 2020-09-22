Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила шанувальників, заговоривши про свою нову роботу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Все тільки починається..😉 План Творчий у нас - просто вогонь!🔥 Скоро ви все дізнаєтеся", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах Волочкова позує в жовтому костюмі біля каміна, через що кадри вийшли досить похмурими. При цьому слоумоушн зроблений таким планом, що балерина нібито «задивляється» на вогонь.
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Однак шанувальників Волочкова позбавила від можливості відповісти на подібний «випад»: коментарі знаменитість закрила досить давно через користувачів мережі, які звинувачують її в лукавстві.
До цього ми писали, що балерина Анастасія Волочкова показала себе в "звичній" позі
На фото Волочкова показала себе в спортзалі в спортивній блакитній формі. Зірка показалася ногами до стелі й звично показала шпагат, розсунувши їх в різні боки. Кадр вийшов ефектним, але досить звичайним для самої Анастасії.
Фанати не ставили лайки й не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "О, Боже".
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