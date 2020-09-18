Известная балерина Анастасия Волочкова обеспокоила небрежным внешним видом в красном костюме

Личную жизнь Анастасии обсуждают в сети уже довольно давно. Скандальная балерина каждый день показывает в подробностях, чем занимается, как себя ведет на тренировках и удивляет шпагатами в самых нелепых мечтах. При этом из-за массовой критики в сети, Волочковой даже пришлось скрыть доступ к комментариям в социальной сети Инстаграм.

На фан-аккаунтах при этом обсуждения поведения Анастасии не прекращаются. Недавно артистка встретилась с двумя, как она сама уверяла, близкими друзьями и снова удивила поведением. Неловкие движения Анастасии, а также неадекватное поведение попало на видео.

В Инстаграм пользователи резко отреагировали также на небрежный вид знаменитости, ведь ее тощая фигура с покрасневшим лицом выглядела почти болезненно, также в сети отметили, что Анастасия выглядит захмелевшей:

«Боже, какие дешёвые шлепки для гостей. У нас в Эпицентре это говно по доллару в корзинах валяется. Зинка небось на 10 баксов 10 пар купила для всех)))», «А мне нравятся тапки у тётки на ногах🤣🙈, блин это ж только нищеброды как мы с алкашами ходим в таких...», «Опустилась тётка ниже некуда», «И обязательно надо шептать что-то ему на ухо», «Срочно! Срочно убрать всю «детскость», выражая эмоции. И бросить пить. Или тупо не фоткаться, когда пьёшь. Блииин», «Вот это жизнь у прЫмы.Одни попойки.И как только организм выдерживает?».

Мы ранее писали, что бывшая прима Большого театра удивляет отнюдь не на сцене. Теперь скандальная балерина озадачивает видом дома после похудения. Волочкова решила резко сбросить вес и теперь постоянно поражает преображениями на новых селфи в зеркале после тренировок.

По словам Волочковой в Инстаграм, она ест только салатные листья, отварные или сырые яйца, отварную курицу и овощные супы. Бывают дни, когда блондинка целый день остается голодная, так как из-за тренировок вообще не ест. Многие заявляют, что звезда перестаралась.

«Настя Волочкова хвастается постройневшей фигуркой и подписывает "Всегда в форме!" – сказано на фан-странице в Инстаграм.

Напомним, что скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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