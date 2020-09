Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, повеселилась в постели в белом белье

Девушка постоянно находится в центре внимания, ведь ее необычная внешность не оставляет равнодушными не только поклонников, но и недоброжелателей. Поскольку модель любит солярий, постоянно ходит в салоны красоты и ее худощавая фигура выглядит очень эффектно с учетом внушительной и большой груди, Омович постоянно обсуждают в Инстаграм.

Сама модель никак не реагирует на критику, поэтому регулярно публикует в социальной сети все возможные фото из отдыха на курорте и дома. Чаще всего она подчеркивает бюст откровенным бельем или же короткими-платьями, едва скрывающими интимные места.

В этот раз Алена сразила образом в белом белье, позируя с ноутбуком в руках на постели:

«Кто чем занят дома?😷 Топ 5 ваших занятий ?Мои...: 1.Жрать 2.Спать 3. Заниматься сексом 4. Смотреть телек 5. Мыть посуду. Набор истинного деграданта😂😅 P.S Кажется забыла про «Мыться»🤷🏻‍♀️», - шутливо написала Омович.

Вот как реагируют фанаты:

«Superbe ❤», «Дорогая, твои пиксели показывают», «Beautiful and delicious 🌹😘😍», «А кто тебя фоткает?», «Алёна ты из Макеевки?», «Забыть про помыться через месяц карантина будет нормально😂», «But how delicious you are mommy!», «А как же фоточки постить в истограм?», «Ох, какая шшладкая Алена, нагнала аппетит🤤💫», «А что само больше надоело? Из перечисленного.)», «С такой девушкой пункт номер один это круглосуточный интим )))», «Алена вы когда нибудь одеваетесь, дома?????😂».

Впрочем, больше всего девушке нравится эпатировать публику на пляже в бикини. На фан-странице появилось фото, на котором Омович блистала во всей красе. В бирюзовом крошечном бикини девушка удачно подчеркнула большую и упругую грудь, на которую тут же обратили внимание пользователи Инстаграм:

«Такие подробности лишние просто», «Алена ну капец,с такими денжищями ну сделай себя красивой!!!», «Это как персонаж с шоу малахова...», «you are so beautiful and sexy sweet», «Gorgeous girl 😍», «попа сладкая», «Я бы хотел стать твоим джином Алёна».

