Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, повеселилася в ліжку в білій білизні

Дівчина постійно знаходиться в центрі уваги, адже її незвичайна зовнішність не залишає байдужими не тільки шанувальників, але і недоброзичливців. Оскільки модель любить солярій, постійно ходить в салони краси і її худорлява фігура виглядає дуже ефектно з урахуванням значних і великих грудей, Омович постійно обговорюють в Instagram.

Сама модель ніяк не реагує на критику, тому регулярно публікує в соціальній мережі всі можливі фото з відпочинку на курорті і вдома. Найчастіше вона підкреслює бюст відвертою білизною або ж короткими-сукнями, ледь приховують інтимні місця.

Цього разу Олена вбила образом в Білій білизні, позуючи з ноутбуком в руках на ліжку:

"Хто чим зайнятий вдома?😷 Топ 5 ваших занять ?Мої...: 1.Жерти 2.Спати 3. Займатися сексом 4. Дивитися телек 5. Мити посуд. Набір істинного деграданта😂 😅 P. S здається забула про «митися»️️», - жартівливо написала омович.

Ось як реагують фанати:

"Superbe ❤", "мила, твої пікселі показують" « "Beautiful and delicious 🌹 😘 😍" » " а хто тебе фоткає?", "Альона ти з Макіївки?«,» Забути про помитися через місяць карантину буде нормально😂«, " But how delicious you are mommy!«, "А як же фоточки постити в істограм?", "Ох, яка шшладкая Олена, нагнала апетит🤤 💫",» А що саме більше набридло? З перерахованого.)«, » З такою дівчиною пункт номер один це цілодобовий інтим)))«, " Альона ви коли небудь одягаєтеся, вдома?????😂».

Втім, найбільше дівчині подобається епатувати публіку на пляжі в бікіні. На фан-сторінці з'явилося фото, на якому Омович блищала у всій красі. У бірюзовому крихітному бікіні дівчина вдало підкреслила великі і пружні груди, на які тут же звернули увагу користувачі Instagram:

"Такі подробиці зайві просто", " Альона ну капець, з такими денжищями ну зроби себе красивою!!!", "Це як персонаж з шоу малахова...", "you are so beautiful and sexy sweet», «Gorgeous girl😍», «попа солодка», "я б хотів стати твоїм джином Алена".

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.

Також Politeka повідомляла, що Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні