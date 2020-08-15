Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в смелом образе и рассказала о случайных фото

На фото красотка была в красном купальнике, который напоминал повязку на грудь. Алена стояла в море на фоне корабля, а в руке держала бутылку с водой. Волосы Омович оставила распущенными, пока поливала себя из бутылки жидкостью. Об этом пишет Politeka.net со ссылыкой на публикацию знаменитости в Инстаграм.

"Здесь могла бы быть реклама Бонаквы, но за неё не заплатили. Люблю случайные фото, а вы?", - написала Омович под фото.

Фанаты поставили больше 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Каждый день натыкаюсь на Хейт в твою сторону . И не понимаю ..", "Купальник не нужен", "Прекрасная", "Самая красивая девушка", "Сразу вспомнила "она купит мне воды, потому что меня дико сушит", "Тайская косметика", "Блин Алёнка, что ты с парнями делаешь", "Но за неё НЕ заплатили, должно было быть, думаю)))".

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алена Омович показала себя с утра.

На фото красотка была в белом топе и юбке, показывая формы на радость фанатов.

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