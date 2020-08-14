Молодая модель Алена Омович, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, похвасталась откровенными обновками

Как пишет Politeka.net, она опубликовала несколько новых снимков на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Девушка не стесняется позировать в откровенных образах и показывать свое тело в разной одежде и даже без нее. На этот раз Алена Омович примерила два пикантных наряда, которые получила этим летом.

Для первого образа украинская Кардашьян нарядилась в серый спортивный костюм, кросовки и короткий топ. Она села на парапет и продемонстрировала бездонное декольте, расстегнув молнию. На другом снимке модель стала на пол, сняла капюшон и запрокинула руки за голову, в таком положении толстовка натянулась, обнажив плоский живот.

На другом фото Алена Омович позирует в бирюзовом купальнике на тонких бретельках, которые лишь слегка прикрыли ее пикантные места. Она развалилась на жезлонге в соблазнительной позе, в которой показала свою фигуру во всей красе. На следующем снимке модель повернулась к камере пятой точкой, прислонившись рукой к зеркальному стеклу.

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на новые образы Омович в комментариях и оставили ей множество комплиментов:

"3 и 4 да и все пожалуй, малышка 🔥 огонь"; "Шикарная😍"; "Прекрасная женщина, спасибо".

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