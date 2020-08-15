Известная украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала себя с утра

На фото красотка была в белом топе и юбке. Верхняя часть одежды была настолько тесной, что грудь прямо выпирала из нее. Омович волосы оставила распущенными, а сама стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон. Алена без стыда демонстрировала идеальную талию и ножки, которые не были прикрыты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ракета", - лаконично подписала фото картинкой Омович.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Крошка"

Сообщалось, что популярная модель Алена Омович показала упругие формы на отдыхе.

Алена Омович решила не упускать последний месяц лета и устроила себе вояж в Одессу, там она и сфотографировалась в горячем курортном образе. Модель надела миниатюрный купальник бледно-оранжевого цвета, который едва-едва прикрыл ее интимные места. В таком виде Алена позировала на фоне бассейна у перил спа-отеля.

Мы писали, что известная модель Алена Омович показала себя на отдыхе в Одессе.

На фото красотка показалась в черном купальнике, а сверху можно увидеть прозрачную накидку. Алена собрала волосы в тугой узел, показывая без стыда свой шестой размер, который еле вместился в бикини.

Напомним, украинская Кардашьян натянула на огромный бюст бикини на невидимых бретельках

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