Известная украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала себя с утра
На фото красотка была в белом топе и юбке. Верхняя часть одежды была настолько тесной, что грудь прямо выпирала из нее. Омович волосы оставила распущенными, а сама стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон. Алена без стыда демонстрировала идеальную талию и ножки, которые не были прикрыты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ракета", - лаконично подписала фото картинкой Омович.
Помолодевшая Валюха из «Сватов» отгуляла свадьбу, фото семьи взорвало сеть: «Люблю вас всех»
Загоревшая Ани Лорак в купальнике удивила слишком глубоким декольте и не только: "Идеал красоты!"
38-летняя Вера Брежнева решилась на откровение о ребенке от Меладзе: "Больше, чем..."
В "Квартал 95" обсуждают потерю, Евгений Кошевой раскрыл подробности: "У Валерия Жидкова..."
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Крошка"
Сообщалось, что популярная модель Алена Омович показала упругие формы на отдыхе.
Алена Омович решила не упускать последний месяц лета и устроила себе вояж в Одессу, там она и сфотографировалась в горячем курортном образе. Модель надела миниатюрный купальник бледно-оранжевого цвета, который едва-едва прикрыл ее интимные места. В таком виде Алена позировала на фоне бассейна у перил спа-отеля.
Мы писали, что известная модель Алена Омович показала себя на отдыхе в Одессе.
На фото красотка показалась в черном купальнике, а сверху можно увидеть прозрачную накидку. Алена собрала волосы в тугой узел, показывая без стыда свой шестой размер, который еле вместился в бикини.
Напомним, украинская Кардашьян натянула на огромный бюст бикини на невидимых бретельках
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья заворожила видом, распахнув халат
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян вывалила шестой размер на обозрение счастливой публики