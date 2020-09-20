Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, лилия, предстала во всей красе на пляже
Звезда Инстаграма обладает красивыми стройными формами, которые достойны только восхищения, сообщает Politeka.net. Девушка опубликовала жаркие фото, сделанные у Розового озере.
Лилия позировала в черном топе с пикантной сеточкой и мини-шортах.
Наряд идеально подчеркнул формы звезды, а также оголил стройные длинные ножки.
Красотка продемонстрировала идеальную фигуру с самых выгодных ракурсов. Видно, что красотке нравится здесь находиться, она улыбалась в камеру.
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«РОЗОВОЕ ОЗЕРО» возле с.Приозёрное ✌️ во время нашего приезда оказалось не совсем розовым. 😁... Местные жители посоветовали в следующий раз приезжать в начале лета, когда оно действительно фантастически розовое", - написала звезда.
Лилия рассказала что сейчас тут планируют развить туризм.
"Здесь же стоят палатки, где можно купить уже расфасованную розовую соль, черную, голубую, зелёную глину. Мы всё купили.😅 Буду пробовать, потом расскажу.✌️😉 Свекрови взяли чёрную глину, она хорошо лечит суставы. Напишите, кто прочувствовал на себе силу лечебных глин розового озера? Какой эффект? Интересно 🤔", - написала жена Ямы.
Почти за 40 минут пост собрал более 500 лайков и много комментариев.
"Фотографии шикарные вы Невероятная красотка🌹🌹🌹", "Фотограф от Бога!.👏🏻👏🏻👏🏻", "С фотофильтрами красиво, а так местечко конечно 👎", "Вы просто супер,красотка😘👍", "Красавица, королевишна !!!! 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 Фото супер, я тоже мечтаю там побывать !!!!", - написали пользователи сети.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" поделился кадрами страсти с красоткой-женой без одежды.
Как сообщала Politeka, застывший в воздухе Влад Яма показал, что любит делать наедине.
Также Politeka писала, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит.