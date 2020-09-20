Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, лилия, предстала во всей красе на пляже 

Звезда Инстаграма обладает красивыми стройными формами, которые достойны только восхищения, сообщает Politeka.net. Девушка опубликовала жаркие фото, сделанные у Розового озере. 

Лилия позировала в черном топе с пикантной сеточкой и мини-шортах. 

Наряд идеально подчеркнул формы звезды, а также оголил стройные длинные ножки. 

Красотка продемонстрировала идеальную фигуру с самых выгодных ракурсов. Видно, что красотке нравится здесь находиться, она улыбалась в камеру. 

Популярные статьи сейчас

«Так приятно смотреть»: замужняя Седокова без стыда посветила «пережаренным» бюстом перед Ургантом

Украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней..."

Покалеченная Ольга Бузова жестко поплатилась за самоуверенность: "Хотела круче, и как со всей дури..."

Дочери Георгия Гонгадзе выросли и поражают красотой: как сейчас выглядят девушки и чем они занимаются
Показать еще

«РОЗОВОЕ ОЗЕРО» возле с.Приозёрное ✌️ во время нашего приезда оказалось не совсем розовым. 😁... Местные жители посоветовали в следующий раз приезжать в начале лета, когда оно действительно фантастически розовое", - написала звезда. 

Лилия рассказала что сейчас тут планируют развить туризм. 

"Здесь же стоят палатки, где можно купить уже расфасованную розовую соль, черную, голубую, зелёную глину. Мы всё купили.😅 Буду пробовать, потом расскажу.✌️😉 Свекрови взяли чёрную глину, она хорошо лечит суставы. Напишите, кто прочувствовал на себе силу лечебных глин розового озера? Какой эффект? Интересно 🤔", - написала жена Ямы. 

View this post on Instagram

«РОЗОВОЕ ОЗЕРО» возле с.Приозёрное ✌️ во время нашего приезда оказалось не совсем розовым. 😁 Но если зайти немного вглубь, появляется ощущение, что ты на СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ.☃️❄️Только тепло. Местные жители посоветовали в следующий раз приезжать в начале лета, когда оно действительно фантастически розовое. А цвет такой появляется из-за особенной красной водоросли - «Дуналиеллы». В ней содержится большое количество бета-каротина. Озеро является главной достопримечательностью Арабатской стрелки. В ХІХ веке оно было центром соледобычи. Сейчас там стараются развивать зелёный туризм. Прямо у берега можно набрать себе целебную грязь(ил), которую можно использовать в лечебных и косметологических целях. Здесь же стоят палатки, где можно купить уже расфасованную розовую соль, чёрную, голубую, зелёную глину. Мы всё купили.😅 Буду пробовать, потом расскажу.✌️😉 Свекрови взяли чёрную глину, она хорошо лечит суставы. Напишите, кто прочувствовал на себе силу лечебных глин розового озера? Какой эффект? Интересно 🤔 ⠀ Гениальный, как он сам просил себя назвать, фотограф - @vladyama_official .🤣

A post shared by Liliya Yama (@liliya_yama) on

Почти за 40 минут пост собрал более 500 лайков и много комментариев. 

"Фотографии шикарные вы Невероятная красотка🌹🌹🌹", "Фотограф от Бога!.👏🏻👏🏻👏🏻", "С фотофильтрами красиво, а так местечко конечно 👎", "Вы просто супер,красотка😘👍", "Красавица, королевишна !!!! 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 Фото супер, я тоже мечтаю там побывать !!!!", - написали пользователи сети. 

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" поделился кадрами страсти с красоткой-женой без одежды.

Как сообщала Politeka, застывший в воздухе Влад Яма показал, что любит делать наедине.

Также Politeka писала, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит.