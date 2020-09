View this post on Instagram

«РОЗОВОЕ ОЗЕРО» возле с.Приозёрное ✌️ во время нашего приезда оказалось не совсем розовым. 😁 Но если зайти немного вглубь, появляется ощущение, что ты на СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ.☃️❄️Только тепло. Местные жители посоветовали в следующий раз приезжать в начале лета, когда оно действительно фантастически розовое. А цвет такой появляется из-за особенной красной водоросли - «Дуналиеллы». В ней содержится большое количество бета-каротина. Озеро является главной достопримечательностью Арабатской стрелки. В ХІХ веке оно было центром соледобычи. Сейчас там стараются развивать зелёный туризм. Прямо у берега можно набрать себе целебную грязь(ил), которую можно использовать в лечебных и косметологических целях. Здесь же стоят палатки, где можно купить уже расфасованную розовую соль, чёрную, голубую, зелёную глину. Мы всё купили.😅 Буду пробовать, потом расскажу.✌️😉 Свекрови взяли чёрную глину, она хорошо лечит суставы. Напишите, кто прочувствовал на себе силу лечебных глин розового озера? Какой эффект? Интересно 🤔 ⠀ Гениальный, как он сам просил себя назвать, фотограф - @vladyama_official .🤣