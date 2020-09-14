Влад Яма поделился яркими кадрами семейного отдыха на пляже

Известный украинский хореограф показал, как проводит время в компании самых близких людей. Кадрами отдыха он поделился в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Артист со своей женой Лилией, сыном и родителям решил провести последние теплые деньки на море.

«10 часов на авто - и три поколения Ям продлили себе лето! Вместе и в любви! Искупались, посмотрели шоу дельфинов, идём жарить рыбку...», - написал Яма в своем новом посте.

Он опубликовал фото, на котором вся семья позирует на пляже со счастливыми улыбками на лицах. Танцор также опубликовал короткое видео, на котором видно, как морские волны бьются о берег.

Поклонники артиста активно комментируют его публикацию.

«Лилия очень с мамой похожи», «Очень красивая семья», «Теплой погоды, ласкового моря и отличного настроения! Время с семьёй бесценно, насладитесь им сполна!», «Водичка не холодная?», «Ребята, хорошего отдыха такой потрясающей Семье!», «А сынуля на деда похож?», «Такие класснючие», «Лео очень похож на дедушку», «Малый вылитый дедуля!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Яма в браке со своей женой почти 6 лет и судя по новой публикации, их чувства с годами лишь крепнут, что говорит о том, что настоящая любовь существует.

В этот раз танцор снимал на телефон. Он был одет в пиджак, а его супруга прильнула к нему в костюме Евы. Чтобы не засветить лишнее, хореограф выставил руку вперед, тем самым как бы прикрывая обнаженное тело Лилии.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" поделился кадрами страсти с красоткой-женой без одежды.

Как сообщала Politeka, застывший в воздухе Влад Яма показал, что любит делать наедине.

Также Politeka писала, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит.