Влад Яма поделился яркими кадрами семейного отдыха на пляже
Известный украинский хореограф показал, как проводит время в компании самых близких людей. Кадрами отдыха он поделился в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Артист со своей женой Лилией, сыном и родителям решил провести последние теплые деньки на море.
«10 часов на авто - и три поколения Ям продлили себе лето! Вместе и в любви! Искупались, посмотрели шоу дельфинов, идём жарить рыбку...», - написал Яма в своем новом посте.
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Он опубликовал фото, на котором вся семья позирует на пляже со счастливыми улыбками на лицах. Танцор также опубликовал короткое видео, на котором видно, как морские волны бьются о берег.
Поклонники артиста активно комментируют его публикацию.
«Лилия очень с мамой похожи», «Очень красивая семья», «Теплой погоды, ласкового моря и отличного настроения! Время с семьёй бесценно, насладитесь им сполна!», «Водичка не холодная?», «Ребята, хорошего отдыха такой потрясающей Семье!», «А сынуля на деда похож?», «Такие класснючие», «Лео очень похож на дедушку», «Малый вылитый дедуля!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Яма в браке со своей женой почти 6 лет и судя по новой публикации, их чувства с годами лишь крепнут, что говорит о том, что настоящая любовь существует.
В этот раз танцор снимал на телефон. Он был одет в пиджак, а его супруга прильнула к нему в костюме Евы. Чтобы не засветить лишнее, хореограф выставил руку вперед, тем самым как бы прикрывая обнаженное тело Лилии.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" поделился кадрами страсти с красоткой-женой без одежды.
Как сообщала Politeka, застывший в воздухе Влад Яма показал, что любит делать наедине.
Также Politeka писала, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит.