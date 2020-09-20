Дружина артиста розповіла про свою подорож

Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Лілія, постала у всій красі на пляжі

Зірка Інстаграма володіє красивими стрункими формами, які гідні тільки захоплення, повідомляє Politeka.net. Дівчина опублікувала спекотні фото, зроблені біля Рожевого озера.

Лілія позувала в чорному топі з пікантною сіточкою і міні-шортах.

Наряд ідеально підкреслив форми зірки, а також оголив стрункі довгі ніжки.

Красуня продемонструвала ідеальну фігуру з найвигідніших ракурсів. Видно, що красуні подобається тут перебувати, вона посміхалася в камеру.

"Рожеве ОЗЕРО" біля с. Приозерне ✌️ під час нашого приїзду виявилося не зовсім рожевим. 😁... Місцеві жителі порадили наступного разу приїжджати на початку літа, коли воно дійсно фантастично рожеве", - написала зірка.

Лілія розповіла що зараз тут планують розвинути туризм.

"Тут же стоять намети, де можна купити вже розфасовану рожеву сіль, чорну, блакитну, зелену глину. Ми всі купили.😅 Буду пробувати, потім розповім.✌ ️ Свекрусі взяли чорну глину, вона добре лікує суглоби. Напишіть, хто відчув на собі силу лікувальних глин рожевого озера? Який ефект? Цікаво 🤔", - написала дружина Ями.

Майже за 40 хвилин пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів.

"Фотографії шикарні ви неймовірна красуня🌹 🌹 🌹", " фотограф від Бога!.👏 🏻 👏 🏻 👏 🏻 ", "З фотофільтрами красиво, а так містечко звичайно👎", " ви просто супер, красуня😘 👍", " красуня, королевишна !!!! 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 Фото супер, я теж мрію там побувати !!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" поділився кадрами пристрасті з красунею-дружиною без одягу.

Як повідомляла Politeka, застиглий в повітрі Влад Яма показав, що любить робити наодинці.

Також Politeka писала, що суворий Влад ями налякав видом без одягу, таким зірку мало хто бачить.