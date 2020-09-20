Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Лілія, постала у всій красі на пляжі 

Зірка Інстаграма володіє красивими стрункими формами, які гідні тільки захоплення, повідомляє Politeka.net. Дівчина опублікувала спекотні фото, зроблені біля Рожевого озера. 

Лілія позувала в чорному топі з пікантною сіточкою і міні-шортах. 

Наряд ідеально підкреслив форми зірки, а також оголив стрункі довгі ніжки. 

Красуня продемонструвала ідеальну фігуру з найвигідніших ракурсів. Видно, що красуні подобається тут перебувати, вона посміхалася в камеру. 

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"Рожеве ОЗЕРО" біля с. Приозерне ✌️ під час нашого приїзду виявилося не зовсім рожевим. 😁... Місцеві жителі порадили наступного разу приїжджати на початку літа, коли воно дійсно фантастично рожеве", - написала зірка. 

Лілія розповіла що зараз тут планують розвинути туризм. 

"Тут же стоять намети, де можна купити вже розфасовану рожеву сіль, чорну, блакитну, зелену глину. Ми всі купили.😅 Буду пробувати, потім розповім.✌ ️ Свекрусі взяли чорну глину, вона добре лікує суглоби. Напишіть, хто відчув на собі силу лікувальних глин рожевого озера? Який ефект? Цікаво 🤔", - написала дружина Ями. 

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«РОЗОВОЕ ОЗЕРО» возле с.Приозёрное ✌️ во время нашего приезда оказалось не совсем розовым. 😁 Но если зайти немного вглубь, появляется ощущение, что ты на СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ.☃️❄️Только тепло. Местные жители посоветовали в следующий раз приезжать в начале лета, когда оно действительно фантастически розовое. А цвет такой появляется из-за особенной красной водоросли - «Дуналиеллы». В ней содержится большое количество бета-каротина. Озеро является главной достопримечательностью Арабатской стрелки. В ХІХ веке оно было центром соледобычи. Сейчас там стараются развивать зелёный туризм. Прямо у берега можно набрать себе целебную грязь(ил), которую можно использовать в лечебных и косметологических целях. Здесь же стоят палатки, где можно купить уже расфасованную розовую соль, чёрную, голубую, зелёную глину. Мы всё купили.😅 Буду пробовать, потом расскажу.✌️😉 Свекрови взяли чёрную глину, она хорошо лечит суставы. Напишите, кто прочувствовал на себе силу лечебных глин розового озера? Какой эффект? Интересно 🤔 ⠀ Гениальный, как он сам просил себя назвать, фотограф - @vladyama_official .🤣

A post shared by Liliya Yama (@liliya_yama) on

Майже за 40 хвилин пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів. 

"Фотографії шикарні ви неймовірна красуня🌹 🌹 🌹", " фотограф від Бога!.👏 🏻 👏 🏻 👏 🏻 ", "З фотофільтрами красиво, а так містечко звичайно👎", " ви просто супер, красуня😘 👍", " красуня, королевишна !!!! 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 Фото супер, я теж мрію там побувати !!!!",- написали користувачі мережі. 

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" поділився кадрами пристрасті з красунею-дружиною без одягу.

Як повідомляла Politeka, застиглий в повітрі Влад Яма показав, що любить робити наодинці.

Також Politeka писала, що суворий Влад ями налякав видом без одягу, таким зірку мало хто бачить.