Известный украинский хореограф Влад Яма показал себя в необычном виде
На фото Влад позировал без футболки и стоял перед зеркалом в ванной. Яма снимал себя по пояс, демонстрируя подтянутые формы и идеально гладкую голову. Дерзкий взгляд красавчика добавил снимку необычности и даже страха. Танцор снимал себя на телефон, который держал в руках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"05.07", - подписан кадр, видимо по всему, это время фотографии.
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Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Божечки, вот это вид".
На втором снимке Влад уже стоял в футболке, шортах и кроссовках. Яма стоял в спортзале, держа штангу в руках и делая с ней упражнения. По выражению лица танцора можно понять, что это не так просто, как может показаться на фото.
"Качок или дрыщ", - спросил хореограф под фотографией, которую опубликовал в сторис Инстаграм.
Ранее мы сообщали, что жена украинского хореографа Влада Ямы Лиля показала себя и рассказала о настроении.
На кадрах красотка показалась в белом топе и шортах. Звезда решила волосы собрать в хвост, которым крутила перед камерой.
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