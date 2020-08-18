Известный украинский хореограф Влад Яма показал себя в необычном виде

На фото Влад позировал без футболки и стоял перед зеркалом в ванной. Яма снимал себя по пояс, демонстрируя подтянутые формы и идеально гладкую голову. Дерзкий взгляд красавчика добавил снимку необычности и даже страха. Танцор снимал себя на телефон, который держал в руках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"05.07", - подписан кадр, видимо по всему, это время фотографии.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Божечки, вот это вид".

На втором снимке Влад уже стоял в футболке, шортах и кроссовках. Яма стоял в спортзале, держа штангу в руках и делая с ней упражнения. По выражению лица танцора можно понять, что это не так просто, как может показаться на фото.

"Качок или дрыщ", - спросил хореограф под фотографией, которую опубликовал в сторис Инстаграм.

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На кадрах красотка показалась в белом топе и шортах. Звезда решила волосы собрать в хвост, которым крутила перед камерой.

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