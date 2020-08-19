38-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма взбудоражил публику откровением и необычным снимком

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал во время пробежки в Одессе.

Так, Яма в красной футболке и коротких черных шортах застыл в момент, когда оторвал обе ноги от земли. При этом его лицо озарила довольная улыбка.

Танцор признался в подписи, что именно ему приносит "особый кайф".

"Я обожаю бег. Для меня это своеобразная медитация. Возможность побыть наедине. С собой. С музыкой. С природой. Хотя бежать вдвоем с женой - это вообще особый кайф) Наш четырехлетний Леон тоже уже делает свой беговой километр. Абсолютно верю в то, что движение - это жизнь, а бег - это жизнь длительная и активная. Я начал бегать летом после 9-го класса. В том году у нас не получилось поехать в танцевальный сбор к «шефу» О.И.Литвинову и мы с партнершей решили сделать себе ежедневные утренние тренировки. На пятый день я разрезал себе ногу осколком пивной бутылки, забегая в Днепр, но это уже совсем другая история...", - поделился Яма.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Владе, тіні нема. Ти привид?" - "Сонце ще низько, а я в польоті✋🏽"

"Ви крутий😘"

"Бег - это, конечно, ужасно, но надо"

"Это так прекрасно, как будто Вы попали в невесомость. Движетесь позитивно и неотразимо🔥"

"Яма, что ты делаешь?.... 😁 Пошла искать свои спортивные штаны👖💪"

Ранее мы сообщали, Влад Яма обескуражил загадочным фото, на котором появился будто бы из темноты, да еще и в обнаженном виде. Кадр он разместил в "сториз" в Инстаграм.

Напомним, лысый Влад Яма в очках похвастался неожиданным образом

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