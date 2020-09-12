Украинский хореограф Влад Яма показал чувственные фото со своей супругой Лилианой

Совместные черно-белые фотографии знаменитость обнародовал на своей странице в соцсети Инстаграм, пишет Politeka.net

Как известно, Яма в браке со своей женой почти 6 лет и судя по новой публикации, их чувства с годами лишь крепнут, что говорит о том, что настоящая любовь существует.

Пара частенько делится совместными фото, де выставляет свои чувства напоказ, тем самым производя неизгладимое впечатление на фолловеров.

В этот раз танцор снимал на телефон. Он был одет в пиджак, а его супруга прильнула к нему в костюме Евы. Чтобы не засветить лишнее, хореограф выставил руку вперед, тем самым как бы прикрывая обнаженное тело Лилии.

Пользователей сети тронули такие чувственны фотографии. Об этом они высказались в комментариях.

«Хорош бро🔥», «Секси пара», «Сколько страсти в глазах🔥🔥🔥», «Вау», - пишут в сети.

Не так давно мы писали, что жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала себя и рассказала о конце лета.

На фото Лиля показала себя в платье с черным верхом и большим декольте и прозрачной юбкой. Звезда соблазнительно выгнулась, показывая идеальные изгибы перед объективом камеры. Яма оставила волосы распущенными и улыбалась.

Напомним, застывший в воздухе Влад Яма показал, что любит делать наедине

Также Politeka писала, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит

А еще Politeka сообщала, что лысый Влад Яма в очках похвастался неожиданным образом