Украинский хореограф Влад Яма показал чувственные фото со своей супругой Лилианой
Совместные черно-белые фотографии знаменитость обнародовал на своей странице в соцсети Инстаграм, пишет Politeka.net
Как известно, Яма в браке со своей женой почти 6 лет и судя по новой публикации, их чувства с годами лишь крепнут, что говорит о том, что настоящая любовь существует.
Пара частенько делится совместными фото, де выставляет свои чувства напоказ, тем самым производя неизгладимое впечатление на фолловеров.
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В этот раз танцор снимал на телефон. Он был одет в пиджак, а его супруга прильнула к нему в костюме Евы. Чтобы не засветить лишнее, хореограф выставил руку вперед, тем самым как бы прикрывая обнаженное тело Лилии.
Пользователей сети тронули такие чувственны фотографии. Об этом они высказались в комментариях.
«Хорош бро🔥», «Секси пара», «Сколько страсти в глазах🔥🔥🔥», «Вау», - пишут в сети.
Не так давно мы писали, что жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала себя и рассказала о конце лета.
На фото Лиля показала себя в платье с черным верхом и большим декольте и прозрачной юбкой. Звезда соблазнительно выгнулась, показывая идеальные изгибы перед объективом камеры. Яма оставила волосы распущенными и улыбалась.
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