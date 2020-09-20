39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон появилась в компании своей не менее известной подружки, светской львице Ким Кардашьян

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян познакомились давно, сообщает Politeka.net. В одном из своих интервью темноволосая звезда призналась, что обязана своей карьерой Хилтон.

Девушки дружат еще до того, как шоу о семействе Кардашьян стало популярным, тогда о Ким никто и не слышал, в то время, как Пэрис купалась в лучах славы.

“Она помогла мне начать карьеру. Я полностью это признаю! Понимаю, что мало бы кто хотел сказать: "Я стала известной благодаря Пэрис". Но это так. Я хотела бы что-то сделать, чтобы отблагодарить ее”, - рассказала Кардашьян.

Однако долгое время ходили слухи, что две красотки поссорились. СМИ писали, что блондинка завидует возросшей популярности подруги, когда Ким стала красоваться на всех обложках журналов и появляться в качестве почетной гостьи на важных для шоу-бизнеса мероприятиях. В это время карьера Хилтон стала падать вниз.

После этого Пэрис якобы ликвидировала всяческие отношения с Кардашьян. Лишь спустя несколько лет Хилтон смогла смириться и возобновила отношения с известной брюнеткой.

Сейчас Кардашьян и Хилтон снова близко общаются и в доказательства этому выкладывают видео совместного времяпрепровождения.

Так, 19 сентября на странице Пэрис появилось видео, где она вместе с Ким сидят в машине. Девушки применили фильтры, благодаря чему их лица светились. Обе улыбались и делали губы "бантиком".

"Королевы. Люблю тебя, Ким Кардашьян"; и: "Обожаю 💓 Так весело проводили время сегодня", - подписала кадры Хилтон.

Пользователи сети тут же написали массу приятного в сторону двух красоток.

"Шоколад с молоком", - отметил один из фанатов.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

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