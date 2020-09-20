39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон появилась в компании своей не менее известной подружки, светской львице Ким Кардашьян 

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян познакомились давно, сообщает Politeka.net. В одном из своих интервью темноволосая звезда призналась, что обязана своей карьерой Хилтон.

Девушки дружат еще до того, как шоу о семействе Кардашьян стало популярным, тогда о Ким никто и не слышал, в то время, как Пэрис купалась в лучах славы. 

“Она помогла мне начать карьеру. Я полностью это признаю! Понимаю, что мало бы кто хотел сказать: "Я стала известной благодаря Пэрис". Но это так. Я хотела бы что-то сделать, чтобы отблагодарить ее”, - рассказала Кардашьян. 

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Paris Hilton has revealed that Kim Kardashian encouraged her to freeze her eggs in order to fulfil her dreams of motherhood. In a recent interview, the 39-year-old reality TV star @parishilton she had been “inspired” by the mother-of-four @kimkardashian, who previously worked as her personal stylist, after an “amazing conversation”. “I think every woman should do it because you can really control it and not have that ‘Oh my God, I need to get married,’” Hilton said. #linkinbio

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Однако долгое время ходили слухи, что две красотки поссорились. СМИ писали, что блондинка завидует возросшей популярности подруги, когда Ким стала красоваться на всех обложках журналов и появляться в качестве почетной гостьи на важных для шоу-бизнеса мероприятиях. В это время карьера Хилтон стала падать вниз. 

После этого Пэрис якобы ликвидировала всяческие отношения с Кардашьян. Лишь спустя несколько лет Хилтон смогла смириться и возобновила отношения с известной брюнеткой.

Сейчас Кардашьян и Хилтон снова близко общаются и в доказательства этому выкладывают видео совместного времяпрепровождения. 

Так, 19 сентября на странице Пэрис появилось видео, где она вместе с Ким сидят в машине. Девушки применили фильтры, благодаря чему их лица светились. Обе улыбались и делали губы "бантиком". 

"Королевы. Люблю тебя, Ким Кардашьян"; и: "Обожаю 💓 Так весело проводили время сегодня", - подписала кадры Хилтон. 

Пользователи сети тут же написали массу приятного в сторону двух красоток. 

"Шоколад с молоком", - отметил один из фанатов. 

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».