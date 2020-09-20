39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон з'явилася в компанії своєї не менш відомої подружки, світської левиці Кім Кардашьян 

Періс Хілтон і Кім Кардашьян познайомилися давно, повідомляє Politeka.net. В одному зі своїх інтерв'ю темноволоса зірка зізналася, що зобов'язана своєю кар'єрою Хілтон.

Дівчата дружать ще до того, як шоу про сімейство Кардашьян стало популярним, тоді про Кім ніхто і не чув, в той час, як Періс купалася в променях слави. 

"Вона допомогла мені почати кар'єру. Я повністю це визнаю! Розумію, що мало б хто хотів сказати:"я стала відомою завдяки Періс". Але це так. Я хотіла б щось зробити, щоб віддячити їй", - розповіла Кардашьян. 

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Paris Hilton has revealed that Kim Kardashian encouraged her to freeze her eggs in order to fulfil her dreams of motherhood. In a recent interview, the 39-year-old reality TV star @parishilton she had been “inspired” by the mother-of-four @kimkardashian, who previously worked as her personal stylist, after an “amazing conversation”. “I think every woman should do it because you can really control it and not have that ‘Oh my God, I need to get married,’” Hilton said. #linkinbio

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Однак довгий час ходили чутки, що дві красуні посварилися. ЗМІ писали, що блондинка заздрить збільшеній популярності подруги, коли Кім стала красуватися на всіх обкладинках журналів і з'являтися в якості почесної гості на важливих для шоу-бізнесу заходах. У цей час кар'єра Хілтон стала падати вниз. 

Після цього Періс нібито ліквідувала всілякі відносини з Кардашьян. Лише через кілька років Хілтон змогла змиритися і відновила відносини з відомою брюнеткою.

Зараз Кардашьян і Хілтон знову близько спілкуються і в докази цьому викладають відео спільного проведення часу. 

Так, 19 вересня на сторінці Періс з'явилося відео, де вона разом з Кім сидять в машині. Дівчата застосували фільтри, завдяки чому їхні обличчя світилися. Обидві посміхалися і робили губи "бантиком". 

"Королева. Люблю тебе, Кім Кардашьян"; і: "Обожнюю 💓 так весело проводили час сьогодні", - підписала кадри Хілтон. 

Користувачі мережі тут же написали масу приємного в бік двох красунь. 

"Шоколад з молоком", - зазначив один з фанатів.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

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