39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон з'явилася в компанії своєї не менш відомої подружки, світської левиці Кім Кардашьян
Періс Хілтон і Кім Кардашьян познайомилися давно, повідомляє Politeka.net. В одному зі своїх інтерв'ю темноволоса зірка зізналася, що зобов'язана своєю кар'єрою Хілтон.
Дівчата дружать ще до того, як шоу про сімейство Кардашьян стало популярним, тоді про Кім ніхто і не чув, в той час, як Періс купалася в променях слави.
"Вона допомогла мені почати кар'єру. Я повністю це визнаю! Розумію, що мало б хто хотів сказати:"я стала відомою завдяки Періс". Але це так. Я хотіла б щось зробити, щоб віддячити їй", - розповіла Кардашьян.
Однак довгий час ходили чутки, що дві красуні посварилися. ЗМІ писали, що блондинка заздрить збільшеній популярності подруги, коли Кім стала красуватися на всіх обкладинках журналів і з'являтися в якості почесної гості на важливих для шоу-бізнесу заходах. У цей час кар'єра Хілтон стала падати вниз.
Після цього Періс нібито ліквідувала всілякі відносини з Кардашьян. Лише через кілька років Хілтон змогла змиритися і відновила відносини з відомою брюнеткою.
Зараз Кардашьян і Хілтон знову близько спілкуються і в докази цьому викладають відео спільного проведення часу.
Так, 19 вересня на сторінці Періс з'явилося відео, де вона разом з Кім сидять в машині. Дівчата застосували фільтри, завдяки чому їхні обличчя світилися. Обидві посміхалися і робили губи "бантиком".
"Королева. Люблю тебе, Кім Кардашьян"; і: "Обожнюю 💓 так весело проводили час сьогодні", - підписала кадри Хілтон.
Користувачі мережі тут же написали масу приємного в бік двох красунь.
"Шоколад з молоком", - зазначив один з фанатів.
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