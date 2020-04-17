39-летняя эпатажная телеведущая и наследница сети отелей Hilton, Пэрис Хилтон, записала видео, в котором едва не вывалила свои прелести
Пышногрудая знаменитость предстала в соблазнительном образе, хвастаясь пышными формами, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы)
На кадрах модель была в облегающем экстремально коротком платье с глубоким декольте, она продемонстрировала длинные ножки в блестящих туфлях.
Кроме сверкающих украшений, Пэрис была в меховой накидке. Последнюю звезда то надевала, то откидывала.
В конце видео знаменитость присела на пушистый коврик, подняла и поцеловала свою собачку.
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За восемь часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети называли Хилтон принцессой, милашкой, прекрасной и невероятно сексуальной.
"О такую богиню можно обжечься", - написал один из поклонников, "Ух, проказница", - написал второй.
Напомним, Пэрис Хилтон позировала в экстремальном мини и микро топе, оголив свой живот и ноги.
Волосы девушки собраны в необычную прическу, а глаза подведены яркими синими стрелками. Видно, что Хилтон перестаралась с автозагаром.
«Спуск по взлетно-посадочной полосе во время #FashionWeek», - написала звезда, добавив, что по пятницам публикует архивные фото.
Пост Хилтон собрал более 460 тысяч просмотров. В комментариях оставили множество комплиментов звезде.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон залезла в ванну, которая была наполнена керамическими пузырями.
За день фото Хилтон посмотрели более 266 тысяч раз. В комментариях поклонники звезды признаются ей в любви.
«Королева», «Огонь», «Невероятная», «Да, это лучшая картина», «Это мило», «Люблю тебя, Пэрис», «Королева пузырей», «Живая легенда», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Пэрис Хилтон вне себя от горя: потеряла близкого человека, «Он был легендой».
А еще Politeka писала, что полуголая Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".
Также Politeka сообщала, что скандальная Пэрис Хилтон показала свои прелести во всей красе, Бритни Спирс не устояла: «Идеальное тело».