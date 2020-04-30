39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон поделилась серией необычных фото

Фантастические картинки со своим изображением она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Хилтон очень любит представлять себя в разных ролях, поэтому прибегает к помощи фотошопа.

В этот раз красотка предстала на фото совсем голой. Ее прелести были аккуратно прикрыты цветами. К спине красотки редакторы приделали крылья. Таким образом Пэрис превратилась в цветочную фею.

За день ее пост собрал более 300 тысяч лайков. В комментариях восхищаются красотой блондинки.

«Хорошо выглядишь», "Настоящая фея", «Так горячо», «Пэрис, заметьте меня, я люблю вас», «Спасибо за привнесение магии в мою жизнь», «Какая красивая фотография, моя любовь, правда в том, что ваши иллюстрации потрясающие», - пишут пользователи сети.

Днем ранее Хилтон также опубликовала себя в образе роковой женщины, которая сидела на диване, расположенном в космосе. Кроме этого, появилась иллюстрация с Хилтон в роли соблазнительной бабочки.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон залезла в ванну, которая была наполнена керамическими пузырями. Пэрис надела желтый купальник, который подчеркнул ее главную гордость, обеспечив очень аппетитное декольте.

Напомним, что Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".

А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон с белыми каплями на сочном месте показала, как получает наслаждение: "Безобразница".

Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".