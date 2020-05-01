Светская львица и телеведущая Пэрис Хилтон сверкнула идеальной фигурой в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Время чистить бассейн», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Хилтон позирует в крохотном розовом наряде, элегантно нагнувшись и показав роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королева карантина», «от этого невозможно оторваться», «ух, проказница», «очень крутая», «божественная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон поделилась серией необычных фото.

Фантастические картинки со своим изображением она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Хилтон очень любит представлять себя в разных ролях, поэтому прибегает к помощи фотошопа.

В этот раз красотка предстала на фото совсем голой. Ее прелести были аккуратно прикрыты цветами. К спине красотки редакторы приделали крылья. Таким образом Пэрис превратилась в цветочную фею.

За день ее пост собрал более 300 тысяч лайков. В комментариях восхищаются красотой блондинки.

«Хорошо выглядишь», "Настоящая фея", «Так горячо», «Пэрис, заметьте меня, я люблю вас», «Спасибо за привнесение магии в мою жизнь», «Какая красивая фотография, моя любовь, правда в том, что ваши иллюстрации потрясающие», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".

А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон с белыми каплями на сочном месте показала, как получает наслаждение: "Безобразница".

Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".