Светская львица и телеведущая Пэрис Хилтон сверкнула идеальной фигурой в крохотном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Время чистить бассейн», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Хилтон позирует в крохотном розовом наряде, элегантно нагнувшись и показав роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Королева карантина», «от этого невозможно оторваться», «ух, проказница», «очень крутая», «божественная», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, 39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон поделилась серией необычных фото.
Фантастические картинки со своим изображением она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Хилтон очень любит представлять себя в разных ролях, поэтому прибегает к помощи фотошопа.
В этот раз красотка предстала на фото совсем голой. Ее прелести были аккуратно прикрыты цветами. К спине красотки редакторы приделали крылья. Таким образом Пэрис превратилась в цветочную фею.
За день ее пост собрал более 300 тысяч лайков. В комментариях восхищаются красотой блондинки.
«Хорошо выглядишь», "Настоящая фея", «Так горячо», «Пэрис, заметьте меня, я люблю вас», «Спасибо за привнесение магии в мою жизнь», «Какая красивая фотография, моя любовь, правда в том, что ваши иллюстрации потрясающие», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".
А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон с белыми каплями на сочном месте показала, как получает наслаждение: "Безобразница".
Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".