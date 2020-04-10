39-летняя эпатажная телеведущая и наследница сети отелей Hilton, Пэрис Хилтон, опубликовала фото, представ в соблазнительном виде

Звезда порадовала поклонников своей стройной фигурой в нижнем белье, пишет Рoliteka.net.

Белый лифчик был прозрачным по бокам и едва прикрывал грудь. От него спускались линии ткани к трусикам. Последние не удержались на ягодицах и чуть приспустились, засветив самое интимное. Таким образом знаменитость оказалась без нижнего белья.

Пэрис позировала, изящно выгнувшись. За ее спиной были пририсованы крылья ангела. Короткие волосы будто раздувал ветер, из-за чего можно было увидеть блестящую сережку в ухе.

Пэрис смотрела в камеру сверху, на ее веках - зеленые тени, она приоткрыла глянцевые губы.

Фото получилось нежным и в то же в ремя очень горячим.

За несколько дней пост получил почти 500 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов кумиру. Кому-то не хватало слов и он писал простое: "Вау, ты ангел!", а кто-то признавался в любви, утверждая, как Пэрис прекрасна на этом фото.

Напомним, в прошлом году Пэрис Хилтон отметила свой день рождения.

Как известно девушка подходит к рубежу 40-летия, однако до сих пор замуж не вышла. По информации из зарубежных СМИ, шоу-дива трижды получала предложения руки и сердца.

Начинала Хилтон свою карьеру в модельном агентстве нынешнего президента США Дональда Трампа. Интерес таблоидов к ее персоне не утихал с начала 21 века и в течении последующих 10 лет.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года умер 91-летний владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон. На своей странице в социальной сети Твиттер внучка Баррона Пэрис Хилтон разместила скорбный твит.

«Я глубоко опечалена смертью моего деда Баррона Хилтона. Он был легендой...", - написала она.

Напомним, Пэрис Хилтон стала жертвой хакеров, украдены откровенные снимки.

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