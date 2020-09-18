Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала крупным планом то, чем сильно гордится

Знаменитость постоянно радует поклонников жаркими кадрами в Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз модель записала сториз, представ в соблазнительном виде.

Искусительница нарядилась в платье светлого цвета с глубоким декольте. Из большого выреза торчали большие прелести красотки, но этого она и добивалась. Гюль поднесла камеру поближе, чтобы лучше продемонстрировать свои аппетитные формы.

Платье обтянуло фигуру, которая в результате заворожила красотой - не насмотреться.

В другом кадре модель показала свои великолепные объемы немного с другого ракурса.

Одна из грудей, казалось, так и норовит выпрыгнуть из большого выреза, чем привлекла еще больше внимания.

Кадры не собрали много комментариев в открытом доступе, потому что, в сториз нет такой возможности, но, скорее всего, красотку осыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Гюль Бахари позировала в костюме-"невидимке", которым закрыла все тело, кроме зоны декольте и животика.

Модель дополнила образ бюстгальтером, который еле вместил пышную красоту девушки. Грудь еле помещалась в наряд и очень сильно выпирала.

Ранее сообщалось, что Гюль Бахари поделилась ярким фото, на котором позировала в стильном мини-платье с корсетом и восхитила фигурой. Наряд из атласной ткани розового цвета впечатлил поклонников. Дополненное тоненькими лямками и корсетом со шнуровкой спереди, платье выглядело очень эффектно. Особенно на фигуре Бахари.

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