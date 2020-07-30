Турецкая модель Гюль Бахари похвасталась роскошными изгибами в облегающем наряде в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в фиолетовом платье с глубоким декольте, из-за которого ее прелести буквально «выпирают». Саму фотографию модель никак подписала, хотя это не помешало ее поклонникам засыпать кумира «тоннами» комплиментов.

«Как выпирают, загляденье», «боже, ты выглядишь просто невероятно. Я тоже хочу также выглядеть», «что за невероятный вид. Красотка невероятная», «вау, как мило это выглядит», «любимая красота», «идеальная, милая и сексуальная одновременно», — пишут они.

До этого мы писали, что известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Ким Кардашьян, похвасталась впечатляющими изгибами

На фотографии красотка позирует на террасе, где открывается невероятный вид на город. Красотка решила нарядиться в мини-шорты и облегающую блузку, которую решила практически не застегивать. Из-за этого кажется, что наряд буквально разорвется на части.

Одежда на турецкой Кардашьян черно цвета, что очень эффектно смотрится с ее темными длинными волосами.

Напомним, что Гюль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила свое сокровище в громадное декольте: "Вкусные дыньки".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса».