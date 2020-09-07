Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, впечатлила размерами бюста в декольте
Модель регулярно публикует в Инстаграм снимки в жарких нарядах, пишет Politeka.net. Гюль демонстрирует королевские формы, которым не грех и позавидовать.
На одном из последних снимков Бахари позировала в торговом центре. Для своего выхода пышногрудая знаменитость выбрала черное платье со смелым декольте.
Огромный вырез тянулся чуть ли не до пупка знаменитости, а придерживала ткань тонкая полосочка. Большие прелести выпирали из выреза и выглядели завораживающе.
Платье обтянуло тонкую талию и пышные бедра звезды. Кроме того наряд имел разрез на юбке и оголял ножку Гюль.
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Завершил образ небольшой клатч с золотым украшением.
Звезда распустила волосы, а также сделала макияж с пышными ресницами и блестящими губами.
За четыре часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети отметили, что звезда очень красивая и засыпали ее еще множеством комплиментов.
Напомним, Гюль Бахари стояла в черном топе с одним рукавом и рваных джинсах. Красавица позировала на фоне гаражных ворот, а волосы решила оставить распущенными. Модель надела настолько узкий топ, что грудь прямо выпирала из него и даже можно немного увидеть лишнее.
Ранее сообщалось, что Гюль Бахари позировала в полупрозрачном корсете с громадным декольте. Образ звезды дополнила джинсами, которые подчеркнули пышные ягодицы. Волосы у девушки были распущены, пока она стояла на фоне длинного дивана и зеркал. Красотка смотрела прямо в объектив камеры.
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