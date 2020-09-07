Эту звезду не забыть

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, впечатлила размерами бюста в декольте

Модель регулярно публикует в Инстаграм снимки в жарких нарядах, пишет Politeka.net. Гюль демонстрирует королевские формы, которым не грех и позавидовать.

На одном из последних снимков Бахари позировала в торговом центре. Для своего выхода пышногрудая знаменитость выбрала черное платье со смелым декольте.

Огромный вырез тянулся чуть ли не до пупка знаменитости, а придерживала ткань тонкая полосочка. Большие прелести выпирали из выреза и выглядели завораживающе.

Платье обтянуло тонкую талию и пышные бедра звезды. Кроме того наряд имел разрез на юбке и оголял ножку Гюль.

Завершил образ небольшой клатч с золотым украшением.

Звезда распустила волосы, а также сделала макияж с пышными ресницами и блестящими губами.

За четыре часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети отметили, что звезда очень красивая и засыпали ее еще множеством комплиментов.

Напомним, Гюль Бахари стояла в черном топе с одним рукавом и рваных джинсах. Красавица позировала на фоне гаражных ворот, а волосы решила оставить распущенными. Модель надела настолько узкий топ, что грудь прямо выпирала из него и даже можно немного увидеть лишнее.

Ранее сообщалось, что Гюль Бахари позировала в полупрозрачном корсете с громадным декольте. Образ звезды дополнила джинсами, которые подчеркнули пышные ягодицы. Волосы у девушки были распущены, пока она стояла на фоне длинного дивана и зеркал. Красотка смотрела прямо в объектив камеры.

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