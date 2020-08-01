Известная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в тесном топе, который едва выдерживает натиск внушительных форм, а также крохотной юбке в цвет. Сама знаменитость застыла в пикантной позе на кровати на фоне города. Снимки не были подписаны, хотя ее поклонники восприняли его на «ура».

«Ничего себе, пантера ты! Чудесная», «такая красивая и чудесная», «черт, ты чертовски хороша!», «очень горячо», «божественный вид», «шикарная леди!», «выглядишь на все сто», — пишут они.

Как сообщалось ранее, турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Кардашьян, примеряла удивительное платье.

Так, на фотографии модель позировала в желтом платье, которое едва прикрывало ее пышную фигуру. Вместе с тем модель решила немного задрать платье, демонстрируя стройные ножки.

Идеальную фигуру знаменитости платье лишь подчеркнуло. Особенно сильно это видно в районе груди, талии и бедер. Бахари при этом явно без чувства стеснения заглядывала в кадр, ехидно улыбаясь.

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