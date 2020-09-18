Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала крупним планом те, чим сильно пишається

Знаменитість постійно радує шанувальників жаркими кадрами в Instagram, пише Politeka.net. Цього разу модель записала сторіз, представивши в спокусливому вигляді.

Знаменитість вбралася в сукню світлого кольору з глибоким декольте. З великого вирізу стирчали великі принади красуні, але цього вона і домагалася. Гюль піднесла камеру ближче, щоб краще продемонструвати свої апетитні форми.

Сукня обтягнула фігуру, яка в результаті заворожила красою - не надивитися.

В іншому кадрі модель показала свої чудові обсяги трохи з іншого ракурсу.

Одна з грудей, здавалося, так і норовить вистрибнути з великого вирізу, чим привернула ще більше уваги.

Кадри не зібрали багато коментарів у відкритому доступі, тому що, в сторіз немає такої можливості, але, швидше за все, красуню обсипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала в костюмі - "невидимці", яким закрила все тіло, крім зони декольте і животика.

Модель доповнила образ бюстгальтером, який ледве вмістив пишну красу дівчини. Груди ледве містилася в наряд і дуже сильно випирали.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі поділилася яскравим фото, на якому позувала в стильній міні-сукні з корсетом і захопила фігурою. Наряд з атласної тканини рожевого кольору вразив шанувальників. Доповнене тоненькими лямками і корсетом зі шнурівкою спереду, плаття виглядало дуже ефектно. Особливо на фігурі Бахарі.

Нагадавши, Турецька Кардашьян вразила розмірами "динек" в червоному оксамиті

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян в тісному ТОПі полонила соковитими формами, видно все

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Турецька Кардашьян посвітила добром в облягаючому вбранні в сітку