Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала крупним планом те, чим сильно пишається
Знаменитість постійно радує шанувальників жаркими кадрами в Instagram, пише Politeka.net. Цього разу модель записала сторіз, представивши в спокусливому вигляді.
Знаменитість вбралася в сукню світлого кольору з глибоким декольте. З великого вирізу стирчали великі принади красуні, але цього вона і домагалася. Гюль піднесла камеру ближче, щоб краще продемонструвати свої апетитні форми.
Сукня обтягнула фігуру, яка в результаті заворожила красою - не надивитися.
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В іншому кадрі модель показала свої чудові обсяги трохи з іншого ракурсу.
Одна з грудей, здавалося, так і норовить вистрибнути з великого вирізу, чим привернула ще більше уваги.
Кадри не зібрали багато коментарів у відкритому доступі, тому що, в сторіз немає такої можливості, але, швидше за все, красуню обсипали компліментами в особистому листуванні.
Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала в костюмі - "невидимці", яким закрила все тіло, крім зони декольте і животика.
Модель доповнила образ бюстгальтером, який ледве вмістив пишну красу дівчини. Груди ледве містилася в наряд і дуже сильно випирали.
Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі поділилася яскравим фото, на якому позувала в стильній міні-сукні з корсетом і захопила фігурою. Наряд з атласної тканини рожевого кольору вразив шанувальників. Доповнене тоненькими лямками і корсетом зі шнурівкою спереду, плаття виглядало дуже ефектно. Особливо на фігурі Бахарі.
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