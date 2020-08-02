Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась выдающимися прелестями в бархатном платье
Как передает Politeka.net, яркое фото модели опубликовали на ее фан-странице. Видно, что это архивный снимок, на котором Бахари выглядит еще более мило, чем сейчас. Красотка позирует для фото в невероятном платье с откровенными разрезами. Ее аппетитные «дыньки» буквально выпрыгивают из глубокого декольте. Кроме этого, девушка оголила свой животик.
Стоит отметить, что в красном бархате фигура модели смотрится особенно горячо.
Под фото поклонники стали обсуждать прелести турецкой красотки.
«Такая непослушная и милая», «Мечта мужчин», «Красотка», «Какие большие», «Божественная красота», - пишут пользователи сети.
Дожди атакуют Украину с новой силой, кого ждет удар: точный прогноз
Кароль восхитила формами в слишком тесных лосинах: "Подчеркнула, что надо"
Резкий крах курса доллара, в Нацбанке раскрыли детали: "Падение гривны до..."
Кадры полураздетой Брежневой в объятьях Дана Балана всплыли в сети: Кароль была не первая
Ранее мы писали, что Гюль Бахари поделилась соблазнительным кадром. Девушка позировала на камеру в желтом платье, которое едва прикрывало ее пышную фигуру. Модель немного задрала платье, оголив стройные ножки.
Отметим, что восточная красавица регулярно публикует в сети соблазнительные фото, которые сводят с ума ее поклонников. Так, недавно она поделилась кадром, на котором позировала в откровенном синем комбинезоне. Наряд сильно обтянул фигуру красотки, а глубокое декольте сделало акцент на прелести модели, которые без белья немного разлезлись в стороны.
Напомним, что Гюль Бахари чуть не разорвала блузу своими прелестями: «Плохая девочка».
Как сообщала Politeka, Гюль Бахари в тесном топе пленила сочными формами, видно все: «Ничего себе, пантера».
Также Politeka писала, что Гюль Бахари посветила добром в облегающем наряде в сетку: «Как выпирают…».