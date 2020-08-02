Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Ким Кардашьян, похвасталась выдающимися прелестями в бархатном платье

Как передает Politeka.net, яркое фото модели опубликовали на ее фан-странице. Видно, что это архивный снимок, на котором Бахари выглядит еще более мило, чем сейчас. Красотка позирует для фото в невероятном платье с откровенными разрезами. Ее аппетитные «дыньки» буквально выпрыгивают из глубокого декольте. Кроме этого, девушка оголила свой животик.

Стоит отметить, что в красном бархате фигура модели смотрится особенно горячо.

Под фото поклонники стали обсуждать прелести турецкой красотки.

«Такая непослушная и милая», «Мечта мужчин», «Красотка», «Какие большие», «Божественная красота», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари поделилась соблазнительным кадром. Девушка позировала на камеру в желтом платье, которое едва прикрывало ее пышную фигуру. Модель немного задрала платье, оголив стройные ножки.

Отметим, что восточная красавица регулярно публикует в сети соблазнительные фото, которые сводят с ума ее поклонников. Так, недавно она поделилась кадром, на котором позировала в откровенном синем комбинезоне. Наряд сильно обтянул фигуру красотки, а глубокое декольте сделало акцент на прелести модели, которые без белья немного разлезлись в стороны.

Напомним, что Гюль Бахари чуть не разорвала блузу своими прелестями: «Плохая девочка».

Как сообщала Politeka, Гюль Бахари в тесном топе пленила сочными формами, видно все: «Ничего себе, пантера».

Также Politeka писала, что Гюль Бахари посветила добром в облегающем наряде в сетку: «Как выпирают…».