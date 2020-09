Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала подтянутое тело в бирюзовом бикини

Модель не скрывает, что сделала пластику груди, выделила скулы и нос благодаря филлерам, а также изменила форму губ. Обладая от природы худощавым телосложением, девушка добилась успехов в модельном бизнесе и теперь рекламирует одежду, каждый день появляясь на страницах онлайн-магазинов в самом разном виде.

Впрочем, больше всего девушке нравится эпатировать публику на пляже в бикини. На фан-странице появилось фото, на котором Омович блистала во всей красе. В бирюзовом крошечном бикини девушка удачно подчеркнула большую и упругую грудь, на которую тут же обратили внимание пользователи Инстаграм:

«Такие подробности лишние просто», «Алена ну капец,с такими денжищями ну сделай себя красивой!!!», «Это как персонаж с шоу малахова...», «you are so beautiful and sexy sweet», «Gorgeous girl 😍», «попа сладкая», «Я бы хотел стать твоим джином Алёна», «Грудь больше чем попы.... 👎», «Барби на максималках, можно познакомиться с тобой поближе», «ооо ,я тут живу», «Прекрасное фото ... булочки ... и бикини ...», «Эти формы это полный отвал всего🤦🏽‍♂️,» «Ну да,такое скрывать нельзя🔥».

Ранее мы также писали, что Алена старается правильно питаться, но при этом не боится заказать вредности и вкусно покушать. Модель также посещает спортзал и ухаживает за кожей. Чтобы всегда иметь бронзовый оттенок кожи Омович постоянно ходит в солярий и к косметологу.

При этом благодаря филлерам, контуры лица девушки заметно преобразились и стали словно «вырезанными». Омович удается привлекать внимание даже на улице и этот раз не был исключением, ведь в темно-зеленом костюме ее фигура выглядела еще более стройной и даже аномально худощавой. Алена также не стала скрывать пышную грудь, «выглядывающую» из-под топа, поэтому фанаты написали много комментариев.

