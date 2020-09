Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала підтягнуте тіло в бірюзовому бікіні

Модель не приховує, що зробила пластику грудей, виділила вилиці і ніс завдяки філерам, а також змінила форму губ. Володіючи від природи худорлявим статурою, дівчина домоглася успіхів в модельному бізнесі і тепер рекламує одяг, кожен день з'являючись на сторінках онлайн-магазинів в самому різному вигляді.

Втім, найбільше дівчині подобається епатувати публіку на пляжі в бікіні. На фан-сторінці з'явилося фото, на якому Омович блищала у всій красі. У бірюзовому крихітному бікіні дівчина вдало підкреслила великі і пружні груди, на які тут же звернули увагу користувачі Instagram:

"Такі подробиці зайві просто", " Альона ну капець, з такими денжищями ну зроби себе красивою!!!", "Це як персонаж з шоу малахова...", "you are so beautiful and sexy sweet«, » Gorgeous girl😍«,» попа солодка«,» я б хотів стати твоїм джином Олена«," груди більше ніж попи.... 👎 ",» Барбі на максималках, можна познайомитися з тобою ближче", "ооо, я тут живу", " прекрасне фото ... булочка ... і бікіні ...", "Ці форми це повний відвал всього️️", " ну так, таке приховувати не можна🔥".

Раніше ми також писали, що Олена намагається правильно харчуватися, але при цьому не боїться замовити шкідливості і смачно поїсти. Модель також відвідує спортзал і доглядає за шкірою. Щоб завжди мати бронзовий відтінок шкіри Омович постійно ходить в солярій і до косметолога.

При цьому завдяки філерам, контури обличчя дівчини помітно змінилися і стали немов «вирізаними». Омович вдається привертати увагу навіть на вулиці і цей раз не був винятком, адже в темно-зеленому костюмі її фігура виглядала ще більш стрункою і навіть аномально худорлявою. Олена також не стала приховувати пишні груди, «визирає " з-під топа, тому фанати написали багато коментарів.

