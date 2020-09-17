Популярна російська виконавиця Анна Семенович з'явилася в компанії відомого актора

Зірка поділилася кадрами "розваг" у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Днями артистка опублікувала в Ютуб свій новий кліп на пісню "Мані бой", в зйомках якого взяв участь актор Андрій Гайдулян, відомий за ролями в серіалах "Універ" і "СашаТаня".

Пізніше Семенович порадувала шанувальників відео, знятим під час знімального процесу.

На кадрах Аня постала в рожевій обтягуючій сукні з глибоким декольте. З великого вирізу ледь не вистрибували груди. На очах у артистки була пов'язка, і коли почулося: "Почали!", Андрій підбіг до співачки і та з посмішкою стала його торкатися. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У пості артистка заявила, що її нова робота всього за добу зібрала 1,2 мільйона переглядів і подякувала команді і глядачам.

"Подивіться ще раз мій кліп, напишіть в коментах ваш улюблений момент, якщо наші моменти співпадуть всім від мене ❤️ шикарний костюм фуксія", - написала Аня.

За три години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"На вас плаття або костюм ? Дуже красиве !", "Яка ж цукерка🔥 🔥 🔥", " всі моменти️️😘"," а хто вам пісні пише? Блатні якісь « "манібой" «" я твоя буся", ви ж чуттєва красуня, а не клоун🤡", " кліп хороший, але ось пісня..раніше краще були. Останнім часом якісь дитячі☺️...", "Ганнуся, ви така лапочка в кліпі. Дивилася із задоволенням і сміялася. Такий міні-фільм-комедія. Хотілося, щоб він не закінчувався! Дякую🎉🎉🎉💐💐💐💞💞💞", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Семенович блиснула апетитним бюстом на яхті перед молодим красенем.

Як повідомляла Politeka, спекотна Семенович перетворилася на спокусливу ворожку, ошелешивши пророкуванням.

Також Politeka писала, що погладшала Семенович зухвало схилилася над більярдним столом, "викотивши" свої кулі.