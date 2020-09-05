Анна Семенович в образе соблазнительной гадалки поделилась с поклонниками собственным предсказанием

Известная российская певица опубликовала забавный ролик на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На видео Анна перевоплотилась в загадочную гадалку, которая сидит перед своим магическим шаром и предсказывает будущее.

«Вас всех ждет…любовь, радость, счастье и вам этого не избежать! Главное верьте моим предсказаниям», - произносит звезда на видео.

Для этого съемок видео певица надела черную рубашку, оставив ее верхние пуговицы расстегнутыми, что позволило зрителям полюбоваться на ее впечатляющее декольте. Семенович дополнила свой образ крупными сережками и оригинальным украшением на голову.

«Немного счастливых предсказании на выходные. Аза Григорьевна в действии», - подписала кадры певица.

Поклонники Семенович активно комментируют видео.

«Муся, а тебе очень идёт», «Смотреть на Анечку одно удовольствие, смотрю и улыбаюсь, какая ясновидящая лапочка!», «Здорово, как настоящая ведунья. Мне очень нравится. И, вообще, вы красавица», «Шикарная», «Анна бесподобна», «Очаровательная предсказательница. Главное, что предсказания сбываются», - пишут люди.

До этого мы писали, что Семенович опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала возле бильярдного стола.

Так, Анна в черной футболке, красиво обрисовавшей ее пышный бюст, застыла в любопытный момент: звезда, вооружившись кием, наклонилась перед оператором и при этом что-то говорила, судя по ее открытому рту. Перед ней на столе лежали бильярдные шары. Видимо, Семенович готовилась нанести сокрушительный удар по ним.

Напомним, потолстевшая Семенович дерзко склонилась над бильярдным столом, "выкатив" свои шары.

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