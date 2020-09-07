Счастливая Анна Семенович забралась в казан с горячей водой, впечатлив фигурой в купальнике
Популярная российская певица поделилась новым забавным видео на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.
На новых кадрах Семенович позирует в огромном чане, расположенном прямо над горящим костром. Красотка плещется в воде в роскошном зеленом купальнике. Кокетливая шнуровка на декольте позволяет поклонникам по достоинству оценить пышные формы звезды.
«Ух, варят, жарят, шпарят! Сожрать хотят! Но не выйдет, подавятся», - с присущим ей юмором говорит Семенович.
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В подписи к видео она отметила, что это «посвящается всем хейтерам».
В комментариях поклонники бурно обсуждают новые кадры.
«Ойй, в огонь и в воду», «Ох даёшь огня», «Купальник супер красивый! И вы в нем восхитительны! Вы такая артистичная!», «На такую женщину грех не смотреть, сразу жить хочется», «Анна!! Как из сказки!! Такая ведьмочка, зелье готовит!», «Вот ты зажгла!», «Мммм сладенькая девочка», «Очень аппетитная», - пишут люди.
Отметим, что ранее в похожем чане с водой искупалась известная российская телеведущая Ольга Бузова.
На снимке знаменитость позирует в большой ванной с хвойными ветками, которая висит на цепях. Ольга Бузова забралась в воду в обтягивающем спортивном белье, прикрыв бюст хвоей. Она уперлась на одну ногу и показала радостную улыбку. На заднем плане можно заметить поленницу, заполненную дровами.
Напомним, Семенович сверкнула аппетитным бюстом на яхте перед молодым красавцем.
Как сообщала Politeka, знойная Семенович превратилась в соблазнительную гадалку, ошарашив предсказанием.
Также Politeka писала, что потолстевшая Семенович дерзко склонилась над бильярдным столом, "выкатив" свои шары.