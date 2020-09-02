40-летняя певица Анна Семенович произвела фурор "живым" фото и призывом быть добрее

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала возле бильярдного стола.

Так, Анна в черной футболке, красиво обрисовавшей ее пышный бюст, застыла в любопытный момент: звезда, вооружившись кием, наклонилась перед оператором и при этом что-то говорила, судя по ее открытому рту. Перед ней на столе лежали бильярдные шары. Видимо, Семенович готовилась нанести сокрушительный удар по ним.

"У каждого в этой жизни свои цели и задачи, кому-то просто необходимо добиться успеха и разбогатеть, а кто-то очень счастлив живя в глубинке занимаясь своим хозяйством и созерцая закаты. Но люди привыкли делать выводы о других, со своей точки зрения, не учитывая их желаний и целей! Как же прекрасно, что нас так много и мы такие разные. Неважно, кто вы по профессии, супердоктор или артист, а может вы гениальный сантехник, который каждый день помогает людям 👍🏼. Главное, чтобы мы оставались счастливыми и старались не делать больно другим людям, давая возможность им жить по своей программе 🙏🏼 Всем отличного дня в счастье ❤️", - поделилась своими философскими мыслями Семенович

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Вы добрая! Но... все-таки в жизни не все так просто. Да, мы разные, но в то же время одинаковые"

"Анна стала как тетя Клава Ивановна, вес скинуть надо, вы жирная очень или уже возраст свое берет"

"Очень живое фото!"

"Ання, очнень приятно на вас смотреть, от вас веет лучик света, вы всегда на позитиве❤️"

"Я там только большие шарики вижу"

"Анна Семенович вы такая прелесть👍😘😍симпатичная"

"Шары собрались гонять? 👍"

"Чётко сказано. Умничка 👍"

Напомним, шаловливая Семенович задрала платье ради эффектных кадров.

Также Politeka писала, что пышногрудую Анну Семенович потащили в ЗАГС прямо из бани.

А еще Politeka сообщала, что разгоряченная Семенович пустилась в пляс, сотрясая "бутонами", камера засняла все