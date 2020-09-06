Парень был в восторге от такой компании

Популярная российская певица и телеведущая Анна Семенович устроила недетские забавы с молодым красавцем

Как передает Politeka.net, свежее видео звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Анна позировала в роскошном наряде с глубоким декольте. Ее красивая аппетитная грудь подпрыгивала в такт песни, под которую танцевала звезда. Рядом с Семенович сидел молодой актер Андрей Гайдулян, который был очень доволен подобной компанией. Также с артистами сидела белая собачка.

Стоит отметить, что Анна зажгла на полную со своим спутником. Судя по всему, она снимала отрывок к своему новому клипу.

«Моя Москва, как ты прекрасна. С днём рождения любимый город», - подписала видео певица.

За час видео Семенович посмотрели более 22 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Но многие поклонники раскритиковали Анну за то, что она взяла на съемки собаку.

«По-моему собачку укачивает...», «Анна, хорошего дня!», «Анечка красотка», «Вам собака нужна только чтоб сделать красивую фотку», «Собачка там у Вас в ужасе от прогулки», «Анечка! Замечательный клип. Песня Вау... Собакен хорошенький такой! Отличного настроения всем вам!!!», «Саня +Аня= хорошо проводим время», - пишут пользователи сети.

Напомним, что брутальная Семенович спрятала грудь и показала, что вытворяет в гардеробной: "В Мадонну перевоплотилась".

Как сообщала Politeka, знойная Семенович превратилась в соблазнительную гадалку, ошарашив предсказанием: «Вас всех ждет…».

Также Politeka писала, что потолстевшая Семенович дерзко склонилась над бильярдным столом, "выкатив" свои шары: "Возраст берет свое".