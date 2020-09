View this post on Instagram

Влюбилась в этот город с первого дня пребывания 🤍 Природа завораживает😍чистейшее море, горы, развитая инфраструктура, даже наличие нереального количества людей не выбивает меня из атмосферы✨ Мне удалось познакомиться и поработать с несколькими талантливыми людьми, один из которых @kuznetsov_photos , буквально за полчаса мы сделали эту потрясающую серию! Так быстро и легко ещё не проходила ни одна моя съёмка! Какой кадр получился лучше? Мои фавориты 1 и 4❤️ Ph: @kuznetsov_photos Makeup: @mariaalova Planner: @pro.fro