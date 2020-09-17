Известная модель Алена Преснякова, невестка Аллы Пугачевой, показала себя в необычном образе
На фото красотка позировала в сапогах, коротеньком платье и пиджаке. Волосы Алена собрала назад, а сама стояла перед зеркалом. Звезда без стыда демонстрировала свою фигуру, снимая себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, так как снимок был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Нереальная, срочно на обложку".
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Сообщалось, что российская модель Алена Преснякова спела со сцены вместе со своим супругом Никитой.
Так, звезда перепела знаменитую песню Zombie группы The Cranberries. На знаменитости – белое короткое платье, открывающие стройные ноги модели, ее муж одет в строгий фрак, дополняет его образ черная бабочка.
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«Влюбилась в этот город с первого дня прибывания 🤍 Природа завораживает😍чистейшее море, горы, развитая инфраструктура, даже наличие нереального количества людей не выбивает меня из атмосферы✨… буквально за полчаса мы сделали эту потрясающую серию! Так быстро и легко ещё не проходила ни одна моя съемка» – говорится в сообщении.
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