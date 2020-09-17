Відома модель Олена Преснякова, невістка Алли Пугачової, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в чоботях, коротенькій сукні і піджаку. Волосся Олена зібрала назад, а сама стояла перед дзеркалом. Зірка без сорому демонструвала свою фігуру, знімаючи себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, так як знімок був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "нереальна, терміново на обкладинку".

Повідомлялося, що російська модель Олена Преснякова заспівала зі сцени разом зі своїм чоловіком Микитою.

Так, зірка переспівала знамениту пісню Zombie групи The Cranberries. На знаменитості-біле коротке плаття, що відкривають стрункі ноги моделі, її чоловік одягнений в строгий фрак, доповнює його образ чорний метелик.

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"Закохалася в це місто з першого дня перебування 🤍 Природа заворожує😍найчистіше море, гори, розвинена інфраструктура, навіть наявність нереальної кількості людей не вибиває мене з атмосфери✨ ... буквально за півгодини ми зробили цю приголомшливу серію! Так швидко і легко ще не проходила жодна моя зйомка " - йдеться в повідомленні.

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