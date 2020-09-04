Российская модель Алена Преснякова показала, как развлекается со своим мужем Никитой, внуком Аллы Пугачевой

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" короткий ролик, на котором прогуливается со своим благоверным по городу. Алена нарядилась в тонкий черный топ, под который не надела бюстгальтер. Поверх модель накинула меховую жилетку, которую приспустила на плечи. Образ довершили синие джинсы.

За ее спиной можно заметить Никиту Преснякова, который вышел на прогулку в футболке и белых штанах. На шее музыкант повязал свитшот, вероятно, было еще слишком жарко и теплая одежда тут оказалась лишней.

"Наслаждаемся последними тёплыми денёчками", - подписала кадры Алена.

Ранее Алена Преснякова показала кадры своей прогулки по Москве. Девушка сфотографировалась на одной из улиц в черном костюме из пиджака и шорт выше колена. Поверх пиджака Краснова повязала черный ремень, а вот под него, судя по фото, ничего не надела. Образ модели дополнила черная сумка, массивное украшение на шее и яркий макияж. Алена Преснякова продемонстрировала свое мастерство модели, застывая ради снимков в уверенных позах. На одном из снимков девушка присела на бордюр и посветила обнаженными ногами.

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