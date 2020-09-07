Российская модель Алена Преснякова спела на свадьбе со сцены вместе со своим мужем Никитой
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Instagram одной из фан-страниц Примадонны российкой эстрады Аллы Пугачевой.
Так, невестка знаменитости в белом коротком платье, открывающем ее стройные загорелые ноги, зажигательно исполнила со своим супругом Никитой известный хит группы The Cranberries "Zombie".
Муж Алены Никита, наоборот, был одет в строгий темный костюм, белую рубашку, завершала его торжественный наряд бабочка.
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"Алёна с Никитой❤️❤️❤️ Прекрасный голос❤️", – подписала видео Алла Пугачева.
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Публикацию за короткий срок просмотрели более 10 тысяч фолловеров, оставив сотни комментариев.
Не всем фанатам понравился это короткое выступление звездной пары, в адрес Алены и Никиты "прилетело" много негативных отзывов.
"Что за гадость?!Ой нет! Это не ваше! Займитесь тем что у вас лучше получается. За чем девчонку на позор вытащили, петь то совсем не умеет Что значит : поют живьём,слушать неприятно.👎👎👎👎👎👎👎👎 Петуха даёт конечно)😂 Да пусть повоет немного на сцене!Да и ноги ее, как- будто с Норильска на цистерне ехала! Ой,не нужно ей петь. Не ее это. Где голос то ? Что за раскаряка? И эту на сцену , а ещё три малолетки на подходе .,, Не заростет Пугачёвская тропа " 😂😂", – пишут люди.
Politeka писала, что российская модель Алена Преснякова показалась вместе с мужем Никитой на свадьбе друзей и произвела фурор.
"Свадьба наших друзей", - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах красотка позирует сперва с мужем, а потом сама. Пара решила официально нарядиться в честь праздника, изумив красотой.
Краснова решила выбрать дерзкое мини, которое эффектно оголяло ее длинные ноги и подчеркивало идеальный загар. Дополнять образ она решила туфлями на каблуке и небольшим клатчем.
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