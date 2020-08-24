Российская модель и жена внука Аллы Пугачевой Алена Краснова покорила стильным видом в необычном образе

Супруга Никиты Преснякова поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото красотка позирует на одной из московских улиц. На ней черный костюм из пиджака и шорт выше колена. Поверх пиджака Краснова повязала черный ремень, а вот под ним, судя по всему, ничего не было.

Образ модели дополнила черная сумка, массивное украшение на шее и яркий макияж. Краснова продемонстрировала свое мастерство модели, застывая ради снимков в уверенных позах.

«Когда увиделись просто поужинать, и наткнулись на прикольную локацию) почти как в Нью-Йорке. Какой кадр получился лучше всего?», - подписала фото красотка.

Ее подписчики тут же принялись отвечать на ее вопрос и комментировать общий образ.

«Красотка», «Такая красивая девочка, ну зачем же так губы перекачивать», «Как всегда невероятная», «Все огонь! мой любимый чёрный цвет!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Краснова опубликовала откровенные фото в цветном и черно-белом форматах на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На этот раз Алена разлеглась на живописных скалах в оранжевом бикини и белом топе, который прикрыл ее грудь, судя по голым плечам - бюстгальтер девушка не надела.

Невестка Пугачевой зажмурила глаза и слегка приподняла ноги. Одну руку она положила на свой плоский живот, а вторую положила на камень. Благодаря удачному ракурсу видна стройная фигура и красивые ноги модели.

Напомним, кокетливая невестка Пугачевой пошалила в воде в кружевном купальнике.

Как сообщала Politeka, раскованная невестка Аллы Пугачевой засмущала своими шалостями в бикини.

Также Politeka писала, что худосочная невестка Пугачевой поразила видом в мини-купальнике, пикантные фото.